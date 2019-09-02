Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кабуле взорвался автомобиль – 5 погибших, 50 раненых

Понедельник, 2 сентября 2019, 23:37

Источник: МВД Афганистана в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", Reuters 

В элитном районе Кабула "Грин Вилидж" в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 5 и ранены 50 человек. 

Детали: Взрыв автомобиля вечером 1 сентября спровоцировал вспышку цистерны с горючим. В радиусе 1 км пострадали здания. Почти все пострадавшие – мирные граждане.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Талибан". Представители организации заявили в Твиттере, что целью атаки были "иностранные захватчики". 

В "Грин Вилидж" проживают иностранные специалисты, работающие в Афганистане. 

В то же время агентство Reuters сообщило, что в этот день высокопоставленный дипломат США находился в Кабуле. Он должен был сообщить президенту Ашрафу Гани о преждевременном мирном соглашении с талибами, согласно которому тысячи американских солдат могли быть выведены из страны.

Напомним:

  • 17 августа в Кабуле во время свадьбы смертник подорвал бомбу. Погибло 80 человек. 
  • Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группа "Исламское государство".

Темы: Афганистанвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: