В Кабуле взорвался автомобиль – 5 погибших, 50 раненых

Источник: МВД Афганистана в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", Reuters

В элитном районе Кабула "Грин Вилидж" в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 5 и ранены 50 человек.

Детали: Взрыв автомобиля вечером 1 сентября спровоцировал вспышку цистерны с горючим. В радиусе 1 км пострадали здания. Почти все пострадавшие – мирные граждане.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Талибан". Представители организации заявили в Твиттере, что целью атаки были "иностранные захватчики".

В "Грин Вилидж" проживают иностранные специалисты, работающие в Афганистане.

В то же время агентство Reuters сообщило, что в этот день высокопоставленный дипломат США находился в Кабуле. Он должен был сообщить президенту Ашрафу Гани о преждевременном мирном соглашении с талибами, согласно которому тысячи американских солдат могли быть выведены из страны.

Напомним: