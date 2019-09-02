В Кабуле взорвался автомобиль – 5 погибших, 50 раненых
Источник: МВД Афганистана в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", Reuters
В элитном районе Кабула "Грин Вилидж" в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 5 и ранены 50 человек.
Детали: Взрыв автомобиля вечером 1 сентября спровоцировал вспышку цистерны с горючим. В радиусе 1 км пострадали здания. Почти все пострадавшие – мирные граждане.
Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Талибан". Представители организации заявили в Твиттере, что целью атаки были "иностранные захватчики".
В "Грин Вилидж" проживают иностранные специалисты, работающие в Афганистане.
В то же время агентство Reuters сообщило, что в этот день высокопоставленный дипломат США находился в Кабуле. Он должен был сообщить президенту Ашрафу Гани о преждевременном мирном соглашении с талибами, согласно которому тысячи американских солдат могли быть выведены из страны.
Напомним:
- 17 августа в Кабуле во время свадьбы смертник подорвал бомбу. Погибло 80 человек.
- Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группа "Исламское государство".