В Кабуле взорвался автомобиль – 5 погибших, 50 раненых

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Понедельник, 2 сентября 2019, 23:37

Источник: МВД Афганистана в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", Reuters 

В элитном районе Кабула "Грин Вилидж" в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 5 и ранены 50 человек. 

Детали: Взрыв автомобиля вечером 1 сентября спровоцировал вспышку цистерны с горючим. В радиусе 1 км пострадали здания. Почти все пострадавшие – мирные граждане.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Талибан". Представители организации заявили в Твиттере, что целью атаки были "иностранные захватчики". 

В "Грин Вилидж" проживают иностранные специалисты, работающие в Афганистане. 

В то же время агентство Reuters сообщило, что в этот день высокопоставленный дипломат США находился в Кабуле. Он должен был сообщить президенту Ашрафу Гани о преждевременном мирном соглашении с талибами, согласно которому тысячи американских солдат могли быть выведены из страны.

Напомним:

  • 17 августа в Кабуле во время свадьбы смертник подорвал бомбу. Погибло 80 человек. 
  • Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группа "Исламское государство".

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Темы: Афганистан взрыв


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