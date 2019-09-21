Блокада российского угля: Полиция отпустила всех задержанных

Все задержанные участники акции блокады на железной дороге во Львовской области освобождены, пострадавшим оказана медицинская помощь.

Источник: Управление Нацполиции во Львовской области, "Штаб блокады торговли с оккупантами" в Facebook

Прямая речь главы управления полиции Львовщины Василия Виконского: "Учитывая, что вопрос перерос в политическую плоскость, обращаюсь к местной власти и руководству угольного предприятия немедленно решить свои спорные вопросы. Полиция разблокировала пути, теперь вы должны найти решение проблемы. Приглашенные в полицию граждане будут установлены, нарушители оштрафованы и всех их отпустят".

Детали: В Штабе блокады заявили, что на одного из задержанных участников акции, первого командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко составлен протокол административного правонарушения.

"Жду назначения суда в Червонограде", - заявил Семенченко.

Также он заявил, что блокада длится "уже 21 день и ее поддержали 4 областных совета".

Предыстория: 21 сентября в полиции Львовщины заявили, что от руководства одного из угольных предприятий района поступило заявление о том, что в с.Силець на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные блокируют вагоны, груженные углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

В Штабе блокады торговли с оккупантами заявили, что полиция силой разогнала участников блокады вагонов с углем и задержала более 20 человек. Сообщалось, что среди задержанных есть первый командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

В свою очередь правоохранители заявили, что были "вынуждены принять меры полицейского принуждения", поскольку участники акции оказывали физическое сопротивление.

Во время мероприятий по разблокированию движения на железной дороге задержали 28 человек, задержанных доставили в отделение полиции, устанавливаются их личные данные. Участники акции нанесли телесные повреждения 8 правоохранителям.