Блокада российского угля: Полиция отпустила всех задержанных
Все задержанные участники акции блокады на железной дороге во Львовской области освобождены, пострадавшим оказана медицинская помощь.
Источник: Управление Нацполиции во Львовской области, "Штаб блокады торговли с оккупантами" в Facebook
Прямая речь главы управления полиции Львовщины Василия Виконского: "Учитывая, что вопрос перерос в политическую плоскость, обращаюсь к местной власти и руководству угольного предприятия немедленно решить свои спорные вопросы. Полиция разблокировала пути, теперь вы должны найти решение проблемы. Приглашенные в полицию граждане будут установлены, нарушители оштрафованы и всех их отпустят".
Детали: В Штабе блокады заявили, что на одного из задержанных участников акции, первого командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко составлен протокол административного правонарушения.
"Жду назначения суда в Червонограде", - заявил Семенченко.
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