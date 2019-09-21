Блокада российского угля: Полиция отпустила всех задержанных

Все задержанные участники акции блокады на железной дороге во Львовской области освобождены, пострадавшим оказана медицинская помощь.

Источник: Управление Нацполиции во Львовской области, "Штаб блокады торговли с оккупантами" в Facebook

Прямая речь главы управления полиции Львовщины Василия Виконского: "Учитывая, что вопрос перерос в политическую плоскость, обращаюсь к местной власти и руководству угольного предприятия немедленно решить свои спорные вопросы. Полиция разблокировала пути, теперь вы должны найти решение проблемы. Приглашенные в полицию граждане будут установлены, нарушители оштрафованы и всех их отпустят".

Детали: В Штабе блокады заявили, что на одного из задержанных участников акции, первого командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко составлен протокол административного правонарушения.

"Жду назначения суда в Червонограде", - заявил Семенченко.