Блокада російського вугілля: Поліція відпустила усіх затриманих

Усіх затриманих учасників акції блокади на залізниці у Львівській області звільнено, постраждалим надано медичну допомогу.

Джерело: Управління Нацполіції у Львівській області, "Штаб блокади торгівлі з окупантами" у Facebook

Пряма мова глави управління поліції Львівщини Василя Віконського: "Враховуючи, що питання переросло у політичну площину, звертаюся до місцевої влади та керівництва вугільного підприємства негайно вирішити свої спірні питання. Поліція розблокувала шляхи, тепер ви маєте знайти вирішення проблеми. Запрошені до поліції громадяни будуть встановлені, порушники оштрафовані і всіх їх відпустять".

Деталі: У Штабі блокади заявили, що на одного з затриманих учасників акції, першого командира батальйону "Донбас" Семена Семенченка складено протокол адміністративного правопорушення.

"Чекаю призначення суду у Червонограді", - заявив Семенченко.

Також він заявив, що блокада триває "вже 21 день і її підтримали 4 обласні ради".

Передісторія: 21 вересня у поліції Львівщини заявили, що від керівництва одного з вугільних підприємств району надійшла заява про те, що у с.Сілець на залізничній колії станції "Соснівка" невідомі здійснюють блокування вагонів, завантажених вугіллям, чим завдають суттєвої фінансової шкоди підприємству.

У Штабі блокади торгівлі з окупантами заявили, що поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із вугіллям та затримала понад 20 осіб. Повідомлялося, що серед затриманих є перший командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

У свою чергу правоохоронці заявили, що були "змушені застосувати заходи поліцейського примусу", оскільки учасники акції чинили фізичний спротив.

Під час заходів з розблокування руху на залізниці було затримано 28 осіб, затриманих доставили до відділку поліції, встановлюються їхні особисті дані. Учасники акції завдали тілесних ушкоджень 8 правоохоронцям.