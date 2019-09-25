Сутки на Донбассе: один погибший и раненый

24 сентября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранение.

Источник: Facebook-страница командования ООС

Детали: Противник обстреливал украинские позиции с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также боевики использовали гранатометы различных систем, снайперское и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи Марьинки, Гнутово, Новоселовки Второй, Павлополя, Красногоровки, Водяного, Пищевика, Травневого, Луганского, Крымского, Зайцевого, Новолуганского, Троицкого.

С начала текущих суток противник совершил 4 обстрелы. Один военнослужащий получил ранение.