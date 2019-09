Зеленский уже переговорил с Трампом и его женой

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 сентября, вместе с женой пообщался с президентом США Дональдом Трампом и Меланией Трамп.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Вчера президент Украины Владимир Зеленский с госпожой Еленой Зеленской поговорили с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланиею Трамп на официальном приеме, устроенном президентом США и первой леди", - рассказала Мендель, добавив, что в среду Зеленский будет двустороннюю встречу с Трампом.

Yesterday, @ZelenskyyUA & Mrs Zelenska spoke to @RealDonaldTrump & @FLOTUS at the Official Reception hosted by the US President & First Lady. Today the Presidents have a bilateral meeting! pic.twitter.com/KxMbhVEdUT