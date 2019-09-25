Зеленский уже переговорил с Трампом и его женой

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Среда, 25 сентября 2019, 15:59

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 сентября, вместе с женой пообщался с президентом США Дональдом Трампом и Меланией Трамп.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Вчера президент Украины Владимир Зеленский с госпожой Еленой Зеленской поговорили с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланиею Трамп на официальном приеме, устроенном президентом США и первой леди", - рассказала Мендель, добавив, что в среду Зеленский будет двустороннюю встречу с Трампом.

Зеленский и Трамп в среду должны провести официальную встречу, которая продлится около часа. Встреча состоится на фоне инициации демократами процедуры импичмента Трампа за его звонок Зеленскому.

На прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.

По предположениям СМИ, лидер США также мог шантажировать Зеленского.

Читайте также - "Импичмент на фоне Зеленского: обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Украинская правда

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Темы: Зеленский Трамп США


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