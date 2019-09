Зеленський вже переговорив із Трампом і його дружиною

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 вересня, разом з дружиною поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом та Меланією Трамп.

Про це у Twitter повідомила речниця президента України Юлія Мендель.

"Вчора президент України Володимир Зеленський із пані Оленою Зеленською поговорили з президентом США Дональдом Трампом і його дружиною Меланією Трамп на офіційному прийомі, влаштованому президентом США та Першою леді", - розповіла Мендель, додавши, що в середу Зеленський матиме двосторонню зустріч з Трампом.

Yesterday, @ZelenskyyUA & Mrs Zelenska spoke to @RealDonaldTrump & @FLOTUS at the Official Reception hosted by the US President & First Lady. Today the Presidents have a bilateral meeting! pic.twitter.com/KxMbhVEdUT