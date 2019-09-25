Зеленський вже переговорив із Трампом і його дружиною

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 вересня, разом з дружиною поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом та Меланією Трамп.

Про це у Twitter повідомила речниця президента України Юлія Мендель.

"Вчора президент України Володимир Зеленський із пані Оленою Зеленською поговорили з президентом США Дональдом Трампом і його дружиною Меланією Трамп на офіційному прийомі, влаштованому президентом США та Першою леді", - розповіла Мендель, додавши, що в середу Зеленський матиме двосторонню зустріч з Трампом.

Yesterday, @ZelenskyyUA & Mrs Zelenska spoke to @RealDonaldTrump & @FLOTUS at the Official Reception hosted by the US President & First Lady. Today the Presidents have a bilateral meeting! pic.twitter.com/KxMbhVEdUT — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) September 25, 2019

Зеленський і Трамп у середу мають провести офіційну зустріч, яка триватиме близько години. Зустріч відбудеться на тлі ініціації демократами процедури імпічменту Трампа через його дзвінок Зеленському.

Минулого тижня пресі стало відомо про розслідування, яке ведеться за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа: президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера.

За припущеннями медіа, лідер США також міг шантажувати Зеленського.

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