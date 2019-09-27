Премьер о переговорах с МВФ: Успокою сразу панику...
Правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом о новой 3-летней программе поддержки в рамках механизма расширенного финансирования.
Источник: пост премьер-министра Алексея Гончарука в Facebook
Прямая речь: "Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась в украинских СМИ - переговоры с международными партнерами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования".
Детали: 27 сентября миссия МВФ под руководством Рона ван Родена завершила свой двухнедельный визит в Киев. Премьер объясняет, что это были две недели "насыщенных, тяжелых и важных консультаций".
В течение следующих нескольких недель правительство продолжит переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement - рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной.
По словам Гончарука, руководитель миссии МВФ господин Роден "дал положительную оценку уже достигнутым показателям". Отметил восстановление макроэкономической стабильности после 2014-2015 годов, уменьшение внутренних и внешних дисбалансов благодаря обоснованной фискальной и денежно-кредитной политике, уменьшение дефицита текущего счета до 3-3,5% ВВП и восстановлении объемов международных резервов - сейчас составляют более $20 млрд США.
Однако впереди - большой объем работы, чтобы увеличить украинский ВВП и создать в Украине реальную рыночную экономику.
Почему это важно: В переговорах Украины с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества есть заметный прогресс, однако окончательные договоренности не достигнуты.
История вопроса:
- По данным Экономической правды, причин, почему не удалось достичь окончательных договоренностей, несколько.
- Первая - угроза независимости Национальному банку и давление на руководство НБУ, а именно на главу НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерину Рожкову.
- Вторая причина - перспективы развития ситуации с Приватбанком. Кредитор держит в фокусе скандал, возникший после публикации интервью премьер-министра Алексея Гончарука Financial Times. FT написала о том, что, по словам Гончарука, Киев хочет достичь компромисса с Игорем Коломойским о национализации Приватбанка. Позже Гончарук опроверг это заявление.
- Третья причина - отношение правительства по ожидаемой с 1 мая 2020 года либерализации цены на газ. В 2017-2018 годах правительство Владимира Гройсмана вопреки договоренностям с кредитором продолжало регулирование цены на голубое топливо. Со стороны правительства Гончарука пока таких попыток нет, но грубое нарушение договоренностей с украинской стороны в прошлом повысило градус недоверия в нынешних переговорах с кредитором о будущем сотрудничестве.
- Четвертая причина - неопределенность с бюджетом на 2020 год. Как сообщил собеседник издания, "проект бюджета-2020 не нравится многим, но МВФ в этом перечне нет". Впрочем, в фонде понимают, что к моменту принятия во втором чтении проект сметы изменится и хотят видеть как именно.