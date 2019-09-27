Премьер о переговорах с МВФ: Успокою сразу панику...

Правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом о новой 3-летней программе поддержки в рамках механизма расширенного финансирования.

Источник: пост премьер-министра Алексея Гончарука в Facebook

Прямая речь: "Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась в украинских СМИ - переговоры с международными партнерами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования".

Детали: 27 сентября миссия МВФ под руководством Рона ван Родена завершила свой двухнедельный визит в Киев. Премьер объясняет, что это были две недели "насыщенных, тяжелых и важных консультаций".

В течение следующих нескольких недель правительство продолжит переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement - рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной.

По словам Гончарука, руководитель миссии МВФ господин Роден "дал положительную оценку уже достигнутым показателям". Отметил восстановление макроэкономической стабильности после 2014-2015 годов, уменьшение внутренних и внешних дисбалансов благодаря обоснованной фискальной и денежно-кредитной политике, уменьшение дефицита текущего счета до 3-3,5% ВВП и восстановлении объемов международных резервов - сейчас составляют более $20 млрд США.

Однако впереди - большой объем работы, чтобы увеличить украинский ВВП и создать в Украине реальную рыночную экономику.

Почему это важно: В переговорах Украины с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества есть заметный прогресс, однако окончательные договоренности не достигнуты.

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