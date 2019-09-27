Прем'єр про переговори з МВФ: Заспокою одразу паніку...
Уряд веде переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування.
Джерело: пост прем’єр-міністра Олексія Гончарука у Facebook
Пряма мова: "Заспокою одразу паніку, яка вчора розлетілась в українських ЗМІ — переговори з міжнародними партнерами в активній фазі. Ми розпочали обговорення нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування".
Деталі: 27 вересня місія МВФ під керівництвом Рона ван Родена завершила свій двотижневий візит до Києва. Прем’єр пояснює, що це були два тижні "насичених, важких та важливих консультацій".
Протягом наступних декількох тижнів уряд продовжить переговори, аби отримати так званий staff agreement — рекомендації ради директорів МВФ для відкриття нової програми співпраці з Україною.
За словами Гончарука, керівник місії МВФ пан Роден "дав позитивну оцінку вже досягнутим показникам". Наголосив на відновленні макроекономічної стабільності після 2014-2015 років, зменшенні внутрішніх та зовнішніх дисбалансів завдяки обґрунтованій фіскальній та грошово-кредитній політиці, зменшенні дефіциту поточного рахунку до 3-3,5% ВВП та відновленні обсягів міжнародних резервів – нині становлять понад $20 млрд США.
Однак попереду – великий обсяг роботи, аби збільшити український ВВП та створити в Україні реальну ринкову економіку.
Чому це важливо: В переговорах України з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці є помітний прогрес, однак остаточних домовленостей не досягнуто.
Передісторія:
- За даними джерел Економічної правди, причин, чому не вдалося досягти остаточних домовленостей, кілька.
- Перша - загроза незалежності Національному банку та тиск на керівництво НБУ, а саме голову НБУ Якова Смолія та його заступницю Катерину Рожкову.
- Друга причина - перспективи розвитку ситуації з Приватбанком. Кредитор тримає у фокусі скандал, який виник після публікації інтерв’ю прем’єр міністра Олексія Гончарука Financial Times. FT написала про те, що, за словами Гончарука, Київ хоче досягти компромісу з Ігорем Коломойським щодо націоналізації Приватбанку. Пізніше Гончарук спростував цю заяву.
- Третя причина – ставлення уряду щодо очікуваної з 1 травня 2020 року лібералізації ціни на газ. У 2017-2018 роках уряд Володимира Гройсмана всупереч домовленостям з кредитором продовжував регулювання ціни на блакитне паливо. З боку уряду Гончарука поки таких спроб немає, але грубе порушення домовленостей з української сторони в минулому підвищило градус недовіри в теперішніх переговорах з кредитором про майбутню співпрацю.
- Четверта причина – невизначеність з бюджетом на 2020 рік. Як повідомив співрозмовник видання, "проект бюджету-2020 не подобається багатьом, але МВФ в цьому переліку немає". Втім, у фонді розуміють, що до моменту прийняття у другому читанні проект кошторису зміниться і хочуть бачити як саме.