Прем'єр про переговори з МВФ: Заспокою одразу паніку...

Уряд веде переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування.

Джерело: пост прем’єр-міністра Олексія Гончарука у Facebook

Пряма мова: "Заспокою одразу паніку, яка вчора розлетілась в українських ЗМІ — переговори з міжнародними партнерами в активній фазі. Ми розпочали обговорення нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування".

Деталі: 27 вересня місія МВФ під керівництвом Рона ван Родена завершила свій двотижневий візит до Києва. Прем’єр пояснює, що це були два тижні "насичених, важких та важливих консультацій".



Протягом наступних декількох тижнів уряд продовжить переговори, аби отримати так званий staff agreement — рекомендації ради директорів МВФ для відкриття нової програми співпраці з Україною.



За словами Гончарука, керівник місії МВФ пан Роден "дав позитивну оцінку вже досягнутим показникам". Наголосив на відновленні макроекономічної стабільності після 2014-2015 років, зменшенні внутрішніх та зовнішніх дисбалансів завдяки обґрунтованій фіскальній та грошово-кредитній політиці, зменшенні дефіциту поточного рахунку до 3-3,5% ВВП та відновленні обсягів міжнародних резервів – нині становлять понад $20 млрд США.



Однак попереду – великий обсяг роботи, аби збільшити український ВВП та створити в Україні реальну ринкову економіку.

Чому це важливо: В переговорах України з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці є помітний прогрес, однак остаточних домовленостей не досягнуто.

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