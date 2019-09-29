Трамп: заявление Зеленского должно положить конец "Охоте на ведьм"

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Воскресенье, 29 сентября 2019, 05:45

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что заявление Зеленского должно положить конец подозрениям о давлении на украинского президента.

Источник: twitter президент США.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским заявление об отсутствии давления на него со стороны американского коллеги в телефонном разговоре 25 июля, должно положить конец очередной, как он это называет, "Охоте на ведьм".

"Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который рассказал "Фейковым Новостям", в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны, в той или иной форме, должно само по себе положить конец новой и последней "Охоте на ведьм". Другие уже превратились в прах!", - написал он в своем Twitter.

Трамп также подчеркнул, что жалоба сотрудника ЦРУ на телефонный разговор его с Зеленским 25 июля "полностью отличается и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины".

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Темы: Трамп Зеленский


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