Трамп: заява Зеленського має покласти край "полюванню на відьом"

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Неділя, 29 вересня 2019, 05:45

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що заява Зеленського має покласти край підозрам про тиск на українського президента.

Джерело: twitter президент США.

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що зроблена президентом України Володимиром Зеленським заява про відсутність тиску на нього з боку американського колеги в телефонній розмові 25 липня, має покласти край черговим, як він це називає, "полюванням на відьом".

"Розмова з новим і дуже хорошим президентом України, який розповів "фейковий Новинам", в ООН, що він не піддавався будь-якому тиску з мого боку, в тій чи іншій формі, повиненно само по собі покласти край новому і останньому "полюванню на відьом". Інші вже перетворилися в прах!", - написав він у своєму Twitter.

Трамп також підкреслив, що скарга співробітника ЦРУ на телефонну розмову його з Зеленським 25 липня "повністю відрізняється і суперечить його справжній розмові з новим президентом України"

Нагадуємо:

  • Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що не сказав нічого недопустимого під час телефонної бесіди 25 липня зі своїм українським колегою, в якій, згідно з повідомленнями, він наполягав на розслідуванні проти екс-віцепрезидента США Джо Байдена та його сина.
  • У Вашингтоні кілька днів не вщухає розголос через розмову Трампа з Зеленським, у якій американський глава держави дав обіцянку, що стривожила співробітника розвідки.
  • Американські ЗМІ зазначають, що пильну увагу до скарги спричинило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
  • Трамп і Зеленський спілкувались телефоном в липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп переконаний у тому, що нова влада зможе "швидко покращити імідж України" і "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".
  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році. 
  • За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
  • Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".

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Теми: Трамп Зеленський


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