Трамп: заява Зеленського має покласти край "полюванню на відьом"

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що заява Зеленського має покласти край підозрам про тиск на українського президента.

Джерело: twitter президент США.

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що зроблена президентом України Володимиром Зеленським заява про відсутність тиску на нього з боку американського колеги в телефонній розмові 25 липня, має покласти край черговим, як він це називає, "полюванням на відьом".

"Розмова з новим і дуже хорошим президентом України, який розповів "фейковий Новинам", в ООН, що він не піддавався будь-якому тиску з мого боку, в тій чи іншій формі, повиненно само по собі покласти край новому і останньому "полюванню на відьом". Інші вже перетворилися в прах!", - написав він у своєму Twitter.

Трамп також підкреслив, що скарга співробітника ЦРУ на телефонну розмову його з Зеленським 25 липня "повністю відрізняється і суперечить його справжній розмові з новим президентом України"

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