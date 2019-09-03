В Украину едут американские сенаторы, которых не пускает к себе Россия

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Вторник, 3 сентября 2019, 08:47

Источник: Twitter Криса Мерфи, "Радио Свобода".

Два американских сенатора Крис Мерфи и Рон Джонсон, которым запретили въезд в Россию, на этой неделе посетят Украину.

Крис Мерфи: "Россия не пускает нас, но мы с Роном Джонсоном поедем в Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать двухпартийную поддержку новой украинской власти и продолжающемуся диалогу между Белградом и Приштиной".

Предыстория:

  • В конце августа Россия запретила въезд американскому демократу Мерфи и республиканцу Джонсону, который является сопредседателем украинской группы в американском Сенате.
  • Член сенатского комитета по иностранным делам Мерфи назвал этот шаг "потенциально опасным моментом для хрупких отношений наших двух наций".
  • Министерство иностранных дел России назвало запрет на въезд ответом на "ограничения" в отношении значительного количества членов Совета Федерации, верхней палаты российского парламента.

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Темы: США международные отношения


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