В Украину едут американские сенаторы, которых не пускает к себе Россия

Источник: Twitter Криса Мерфи, "Радио Свобода".

Два американских сенатора Крис Мерфи и Рон Джонсон, которым запретили въезд в Россию, на этой неделе посетят Украину.

Крис Мерфи: "Россия не пускает нас, но мы с Роном Джонсоном поедем в Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать двухпартийную поддержку новой украинской власти и продолжающемуся диалогу между Белградом и Приштиной".

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