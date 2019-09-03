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Кабмин запретит бумажный документообмен

Вторник, 3 сентября 2019, 10:50

Источник: пост министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета в Facebook

С 1 октября должен заработать электронный документообмен между государственными органами, полную диджитализацию документооборота правительство планирует в ближайшие 1-2 года.

Прямая речь: "Каждый месяц госорганы шлют друг другу через общие и специализированные почтовые службы десятки, если не сотни тысяч бумажных документов. С 1 октября мы намерены это прекратить".

 "Пока что речь только о документообмене. А полная диджитализация документооборота — это задача на ближайшие 1-2 года".

Детали: Дубилет отметил, что планирует вынести это решение на заседание Кабмина 4 сентября. По его словам, есть ряд документов, которые пока нельзя перевести в цифру из-за законов. Их в сентябре трогать не будут. Тщательно проанализируют и тоже оцифруют, но для этого нужно будет менять законодательство. Министр выразил надежду, что до конца года правительство внесет в Раду соответствующие предложения.

Напомним:

  • На первом заседании Верховной Рады 29 августа парламент проголосовал за назначение премьер-министром заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука и за новый состав правительства (пакетом). 
  • 30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" и дал Кабмину несколько задач по упорядочению работы госреестров и услуг онлайн.

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Украинская правда

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Темы: Кабинет министровзаконодательстводиджитализация
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