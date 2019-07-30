Источник: сайт Офиса президента, указ №558

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" и дал Кабмину несколько задач по упорядочению работы госреестров и услуг онлайн.

Прямая речь: "Указ предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета иметь доступ к информации о себе в госреестрах (например, об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах) и приоритетных электронных госуслугах.

Указом предусматривается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект "еМалятко"), регистрацией его места жительства, регистрация физического лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины, проверка наличия у водителя документов и тому подобное.

Указом начинается работа над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине".

Детали: Документ предусматривает первоочередное проведение полного аудита работы госреестров. Согласно указу, у КМУ есть три месяца на аудит.