РАДА НАЗНАЧИЛА НОВЫЙ КАБМИН: АВАКОВ И МАРКАРОВА ОСТАЛИСЬ
Источник: "Украинская правда".
Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука.
Детали: За новый состав проголосовал 281 народный депутат, 26 – против.
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Вице-премьер по вопросам евроинтеграции – Дмитрий Кулеба, дипломат и специалист по коммуникациям, представитель Украины при Совете Европы.
Вице-премьер, министр цифровой трансформации – Михаил Федоров, сейчас советник президента по цифровизации.
Министр финансов – Оксана Маркарова, которая и занимала эту должность доныне.
Министр Кабинета министров – Дмитрий Дубилет.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики (KSE).
Министр инфраструктуры – Владислав Криклий.
Министр энергетики и защиты окружающей среды – Алексей Оржель, избранный нардепом от "Слуги народа", ранее работал в энергетической сфере.
Министр обороны – Андрей Загороднюк, ранее назначен внештатным советником Владимира Зеленского и членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".
Министр внутренних дел – Арсен Аваков, который возглавлял МВД последние 5 лет.
Министр иностранных дел – Вадим Пристайко, который пока совмещает должности представителя Украины при НАТО и заместителя главы ОПГ.
Министр здравоохранения – Зоряна Скалецкая (Черненко).
Министр образования – Анна Новосад.
Министр юстиции – Денис Малюська, №25 в списке "Слуги народа".
Министр развития общин и территории – Алена Бабак.
Министр социальной политики – Юлия Соколовская.
Министр культуры, молодежи и спорта – Владимир Бородянский, внештатный советник президента, бывший директор холдинга StarLightMedia и бывший гендиректор телеканала СТБ.
Министр ветеранов и временно оккупированных территорий – Оксана Коляда.
В состав предыдущего Кабмина входили 25 чиновник. В новое правительство Верховная Рада назначила 17 человек. Новый Кабмин будет состоять из 15 министерств вместо 19.
После голосования новые члены Кабмина переместились в ложу правительства.
Федоров, Новосад Криклий, Оржель и Малюська сложили депутатские полномочия – и после этого все члены нового правительства принесли присягу.
Что было ранее: По данным УП, президент Владимир Зеленский 29 августа все еще продолжал проводить собеседования с кандидатами на некоторые должности в правительство.
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Предыстория:
- 29 августа новоиспеченные народные депутаты назначили премьер-министром Алексея Гончарука.
- Также Верховная Рада назначила чиновников так называемой президентской квоты: министра обороны Андрея Загороднюка, министра иностранных дел Вадима Пристайко и председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.