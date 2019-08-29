Источник: "Украинская правда".

Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука.

Детали: За новый состав проголосовали 281 народный депутат, 26 – против.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции – Дмитрий Кулеба, дипломат и специалист по коммуникациям, представитель Украины при Совете Европы.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации – Михаил Федоров, сейчас советник президента по цифровизации.

Министр финансов – Оксана Маркарова, которая и занимала эту должность доныне.

Министр Кабинета министров – Дмитрий Дубилет.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики (KSE).

Министр инфраструктуры – Владислав Криклий.

Министр энергетики и защиты окружающей среды – Алексей Оржель, избранный нардепом от "Слуги народа", ранее работал в энергетической сфере.

Министр обороны – Андрей Загороднюк, ранее назначен внештатным советником Владимира Зеленского и членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Министр внутренних дел – Арсен Аваков, который возглавлял МВД последние 5 лет.

Министр иностранных дел – Вадим Пристайко, который пока совмещает должности представителя Украины при НАТО и заместителя главы ОПГ.

Министр здравоохранения – Зоряна Скалецкая (Черненко).

Министр образования – Анна Новосад.

Министр юстиции – Денис Малюська, №25 в списке "Слуги народа".

Министр развития общин и территории – Алена Бабак.

Министр социальной политики – Юлия Соколовская.

Министр культуры, молодежи и спорта – Владимир Бородянский, внештатный советник президента, бывший директор холдинга StarLightMedia и бывший гендиректор телеканала СТБ.

Министр ветеранов и временно оккупированных территорий – Оксана Коляда.

В состав предыдущего Кабмина входили 25 чиновник. В новое правительство Верховная Рада назначила 17 человек. Новый Кабмин будет состоять из 15 министерств вместо 19.

Что было ранее: Перед этим новоиспеченные народные депутаты назначили премьер-министром Алексея Гончарука.

В то же время, по данным УП, президент Владимир Зеленский 29 августа все еще продолжал проводить собеседования с кандидатами на некоторые должности в правительство.

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