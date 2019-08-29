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РАДА НАЗНАЧИЛА НОВЫЙ КАБМИН: АВАКОВ И МАРКАРОВА ОСТАЛИСЬ

Четверг, 29 августа 2019, 20:59
РАДА НАЗНАЧИЛА НОВЫЙ КАБМИН: АВАКОВ И МАРКАРОВА ОСТАЛИСЬ

Источник: "Украинская правда".

Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука.

Детали: За новый состав проголосовал 281 народный депутат, 26 – против.

Читайте больше: Зе!Кабмин: Все о жизни и связях новых министров

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции – Дмитрий Кулеба, дипломат и специалист по коммуникациям, представитель Украины при Совете Европы.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации – Михаил Федоров, сейчас советник президента по цифровизации.

Министр финансов – Оксана Маркарова, которая и занимала эту должность доныне.

Министр Кабинета министров – Дмитрий Дубилет.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики (KSE).

Министр инфраструктуры – Владислав Криклий.

Министр энергетики и защиты окружающей среды – Алексей Оржель, избранный нардепом от "Слуги народа", ранее работал в энергетической сфере.

Министр обороны – Андрей Загороднюк, ранее назначен внештатным советником Владимира Зеленского и членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Министр внутренних дел – Арсен Аваков, который возглавлял МВД последние 5 лет.

Министр иностранных дел – Вадим Пристайко, который пока совмещает должности представителя Украины при НАТО и заместителя главы ОПГ.

Министр здравоохранения – Зоряна Скалецкая (Черненко).

Министр образования – Анна Новосад.

Министр юстиции – Денис Малюська, №25 в списке "Слуги народа".

Министр развития общин и территории – Алена Бабак.

Министр социальной политики – Юлия Соколовская.

Министр культуры, молодежи и спорта – Владимир Бородянский, внештатный советник президента, бывший директор холдинга StarLightMedia и бывший гендиректор телеканала СТБ.

Министр ветеранов и временно оккупированных территорий – Оксана Коляда.

В состав предыдущего Кабмина входили 25 чиновник. В новое правительство Верховная Рада назначила 17 человек. Новый Кабмин будет состоять из 15 министерств вместо 19.

После голосования новые члены Кабмина переместились в ложу правительства.

Федоров, Новосад Криклий, Оржель и Малюська сложили депутатские полномочия – и после этого все члены нового правительства принесли присягу.

Что было ранее: По данным УП, президент Владимир Зеленский 29 августа все еще продолжал проводить собеседования с кандидатами на некоторые должности в правительство.

Знать больше: Зе!премьер. Что рассказывают о Гончаруке люди, которые его знают

Предыстория

  • 29 августа новоиспеченные народные депутаты назначили премьер-министром Алексея Гончарука.
  • Также Верховная Рада назначила чиновников так называемой президентской квоты: министра обороны Андрея Загороднюка, министра иностранных дел Вадима Пристайко и председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровВерховная Рада
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