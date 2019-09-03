Рахманин: Зеленский хочет подчинить себе все силовые структуры
Источник: выступление члена фракции "Голос" Сергея Рахманина на заседании Верховной Рады
Депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин заявляет, что президент Владимир Зеленский планирует подчинить себе все силовые структуры.
Прямая речь: "Возможно, я невнимательно читал предвыборную программу президента Зеленского, но я не помню, чтобы он обещал увеличить свои полномочия".
"Если посмотреть на некоторые изменения, конституционные и законодательные, то он собирается фактически подчинить себе все силовые структуры, начиная от Нацгвардии и заканчивая возможностью создания в неограниченном количестве регуляторных органов. Мне кажется, что какую-то серию "Слуги народа" я пропустил".
Детали: Рахманин назвал пакет инициатив, которые касаются изменений в Конституцию и которые нардепы должны рассмотреть 3 сентября, несвязанными между собой, бессистемными, "отчасти бессмысленными, отчасти вредными".
Он также напомнил, что наряду с отменой неприкосновенности следует внести изменения в Конституцию относительно импичмента президента.
Прямая речь: "Когда нам пытаются предложить взамен законопроект об импичменте, то этот законопроект имеет такое же отношение к отстранению президента, как жвачка "Орбит" к борьбе с кариесом".
"Если президент не боится демократических процедур, пусть как субъект законодательной инициативы вносит изменения в 111 статью Конституции – пусть процедура импичмента будет прозрачной. Если депутаты не боятся отмены неприкосновенности, то и президент соответственно не должен бояться демократической системы противовеса".
Знать больше 17 лет обещаний: FAQ о депутатской неприкосновенности
Предыстория:
- Ожидается, что 3 сентября депутаты отменят депутатскую неприкосновенность. Для таких изменений в Конституцию нужно не менее 300 голосов.
- В первом чтении соответствующий законопроект приняли на первой сессии нового парламента в ночь на 30 августа.
- В проекте предлагается убрать из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.
- Вторая по численности депутатская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что не будет голосовать за закон о снятии депутатской неприкосновенности.
- Если закон примут окончательно, неприкосновенность должна быть отменена с 1 января 2020 года.
- Законопроект №7203 был внесен еще во время работы 8 созыва Верховной Рады. Он прошел одно голосование и был направлен в Конституционный суд.
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