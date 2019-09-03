Рахманин: Зеленский хочет подчинить себе все силовые структуры

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Вторник, 3 сентября 2019, 11:02

Источник: выступление члена фракции "Голос" Сергея Рахманина на заседании Верховной Рады

Депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин заявляет, что президент Владимир Зеленский планирует подчинить себе все силовые структуры.

Прямая речь: "Возможно, я невнимательно читал предвыборную программу президента Зеленского, но я не помню, чтобы он обещал увеличить свои полномочия".

"Если посмотреть на некоторые изменения, конституционные и законодательные, то он собирается фактически подчинить себе все силовые структуры, начиная от Нацгвардии и заканчивая возможностью создания в неограниченном количестве регуляторных органов. Мне кажется, что какую-то серию "Слуги народа" я пропустил".

Детали: Рахманин назвал пакет инициатив, которые касаются изменений в Конституцию и которые нардепы должны рассмотреть 3 сентября, несвязанными между собой, бессистемными, "отчасти бессмысленными, отчасти вредными".

Он также напомнил, что наряду с отменой неприкосновенности следует внести изменения в Конституцию относительно импичмента президента.

Прямая речь: "Когда нам пытаются предложить взамен законопроект об импичменте, то этот законопроект имеет такое же отношение к отстранению президента, как жвачка "Орбит" к борьбе с кариесом".

"Если президент не боится демократических процедур, пусть как субъект законодательной инициативы вносит изменения в 111 статью Конституции – пусть процедура импичмента будет прозрачной. Если депутаты не боятся отмены неприкосновенности, то и президент соответственно не должен бояться демократической системы противовеса".

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Предыстория:

  • Ожидается, что 3 сентября депутаты отменят депутатскую неприкосновенность. Для таких изменений в Конституцию нужно не менее 300 голосов.
  • В первом чтении соответствующий законопроект приняли на первой сессии нового парламента в ночь на 30 августа.
  • В проекте предлагается убрать из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.
  • Вторая по численности депутатская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что не будет голосовать за закон о снятии депутатской неприкосновенности.
  • Если закон примут окончательно, неприкосновенность должна быть отменена с 1 января 2020 года.
  • Законопроект №7203 был внесен еще во время работы 8 созыва Верховной Рады. Он прошел одно голосование и был направлен в Конституционный суд.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Голос Зеленский законодательство


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