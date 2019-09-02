Вторая по размеру фракция не будет голосовать за снятие неприкосновенности

10885 просмотров
Понедельник, 2 сентября 2019, 18:03

Источник: сайт ОПЗЖ, "Украинская правда"

Вторая по численности депутатская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Прямая речь сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко: "Когда мы голосовали за этот законопроект в первом чтении, было понятно, что неприкосновенность также будет снята с президента и судей. И это был бы хороший сигнал для общества. Если же снимать неприкосновенность только с депутатов, то их можно будет "нагибать". Поэтому мы готовы поддержать снятие неприкосновенности, но со всех".

Детали: Как свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, фракция ОПЗЖ не голосовала за принятие законопроекта №7203 в первом чтении.

В свою очередь в 2017 году 28 голосов "за" направление указаного законопроекта в Конституционный суд дала фракция "Оппоблок", членом которой был тогда Юрий Бойко. 

Что было раньше: Ночью с 29 на 30 августа, на первом заседании Верховной Рады 9 созыва депутаты в первом чтении поддержали законопроект о снятии неприкосновенности народных депутатов.

Знать больше: 17 лет обещаний: FAQ о депутатской неприкосновенности

Рада 9.0: все про первое заседание, нового спикера, фракции и комитеты

История вопроса:

  • Согласно Конституции Украины, для того, чтобы объявить депутату подозрение, задержать его или арестовать, правоохранителям необходимо согласие Верховной Рады.
  • После парламентских выборов 2014 года пять фракций в своем коалиционном соглашении пообещали отменить депутатскую неприкосновенность. Однако в течение 9 созыва изменения в Конституцию так и не внесли.
  • 17 октября 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко внес законопроект об отмене неприкосновенности, предложив, чтобы изменения вступили в силу в 2020 году. Именно за этот законопроект голосует уже новая Верховная Рада.
  • Представительница президента в парламенте Ирина Луценко объясняла, что Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года потому, что именно столько времени нужно на внесение таких изменений в Конституцию.
  • В то же время, в парламенте был зарегистрирован другой проект (№6773) авторства 158 народных депутатов, который предусматривал немедленную отмену неприкосновенности.
  • Согласно процедуре, для внесения изменений в Конституцию, депутаты должны сначала направить законопроект в Конституционный суд для согласования.
  • 19 октября 2017 года Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд обоих законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности.
  • 6 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным проект, который предусматривал немедленную отмену иммунитета.
  • 20 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным законопроект Порошенко.
  • Команда Владимира Зеленского во время его президентской кампании обещала, в частности, отмену неприкосновенности.
  • Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что хочет, чтобы нардепы отменили свою неприкосновенность. Он также определил законопроект своего предшественника Порошенко как неотложный.
  • В партии Зеленского "Слуга народа" утверждали, что ее первоочередной задачей в парламенте будет, в частности, отмена депутатской неприкосновенности.

Валентина Романенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: неприкосновенность Верховная Рада ОПЗЖ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Во вторник нардепы планируют рассмотреть 7 изменений Зеленского в Конституцию 2 сентября 2019, 16:17
Комитет Рады дал "зеленый свет" снятию неприкосновенности 2 сентября 2019, 11:34
Рада одобрила в первом чтении отмену неприкосновенности 30 августа 2019, 00:31
Все новости
Главные новости
Вторая по размеру фракция не будет голосовать за снятие неприкосновенности
В "Слуге народа" говорят, что они еще "продуктивны по ночам"
Во вторник нардепы планируют рассмотреть 7 изменений Зеленского в Конституцию
Заседания нового Кабмина закрыли для журналистов
Все новости
школа

Как вернуться в школу? 14 советов родителям школьников

психология

О чем говорить на первом свидании: 19 интересных тем

еда

Фета, моцарелла и еще 7 полезных типов сыров

Поиск по сайту
Архив
Весь архів