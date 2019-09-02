Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вторая по размеру фракция не будет голосовать за снятие неприкосновенности

Понедельник, 2 сентября 2019, 18:03
Вторая по размеру фракция не будет голосовать за снятие неприкосновенности

Источник: сайт ОПЗЖ, "Украинская правда"

Вторая по численности депутатская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Прямая речь сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко: "Когда мы голосовали за этот законопроект в первом чтении, было понятно, что неприкосновенность также будет снята с президента и судей. И это был бы хороший сигнал для общества. Если же снимать неприкосновенность только с депутатов, то их можно будет "нагибать". Поэтому мы готовы поддержать снятие неприкосновенности, но со всех".

Детали: Как свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, фракция ОПЗЖ не голосовала за принятие законопроекта №7203 в первом чтении.

В свою очередь в 2017 году 28 голосов "за" направление указаного законопроекта в Конституционный суд дала фракция "Оппоблок", членом которой был тогда Юрий Бойко. 

Что было раньше: Ночью с 29 на 30 августа, на первом заседании Верховной Рады 9 созыва депутаты в первом чтении поддержали законопроект о снятии неприкосновенности народных депутатов.

Знать больше: 17 лет обещаний: FAQ о депутатской неприкосновенности

Рада 9.0: все про первое заседание, нового спикера, фракции и комитеты

История вопроса:

  • Согласно Конституции Украины, для того, чтобы объявить депутату подозрение, задержать его или арестовать, правоохранителям необходимо согласие Верховной Рады.
  • После парламентских выборов 2014 года пять фракций в своем коалиционном соглашении пообещали отменить депутатскую неприкосновенность. Однако в течение 9 созыва изменения в Конституцию так и не внесли.
  • 17 октября 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко внес законопроект об отмене неприкосновенности, предложив, чтобы изменения вступили в силу в 2020 году. Именно за этот законопроект голосует уже новая Верховная Рада.
  • Представительница президента в парламенте Ирина Луценко объясняла, что Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года потому, что именно столько времени нужно на внесение таких изменений в Конституцию.
  • В то же время, в парламенте был зарегистрирован другой проект (№6773) авторства 158 народных депутатов, который предусматривал немедленную отмену неприкосновенности.
  • Согласно процедуре, для внесения изменений в Конституцию, депутаты должны сначала направить законопроект в Конституционный суд для согласования.
  • 19 октября 2017 года Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд обоих законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности.
  • 6 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным проект, который предусматривал немедленную отмену иммунитета.
  • 20 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным законопроект Порошенко.
  • Команда Владимира Зеленского во время его президентской кампании обещала, в частности, отмену неприкосновенности.
  • Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что хочет, чтобы нардепы отменили свою неприкосновенность. Он также определил законопроект своего предшественника Порошенко как неотложный.
  • В партии Зеленского "Слуга народа" утверждали, что ее первоочередной задачей в парламенте будет, в частности, отмена депутатской неприкосновенности.

Валентина Романенко, УП
Темы: неприкосновенностьВерховная РадаОПЗЖ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
неприкосновенность
КС признал конституционной отмену депутатской неприкосновенности в 2019 году
В Госдуму внесли документ о пожизненной неприкосновенности президентов РФ
Нардепы от "ОПЗЖ" оспаривают снятие неприкосновенности в КС
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: