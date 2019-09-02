Вторая по размеру фракция не будет голосовать за снятие неприкосновенности
Источник: сайт ОПЗЖ, "Украинская правда"
Вторая по численности депутатская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Прямая речь сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко: "Когда мы голосовали за этот законопроект в первом чтении, было понятно, что неприкосновенность также будет снята с президента и судей. И это был бы хороший сигнал для общества. Если же снимать неприкосновенность только с депутатов, то их можно будет "нагибать". Поэтому мы готовы поддержать снятие неприкосновенности, но со всех".
Детали: Как свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, фракция ОПЗЖ не голосовала за принятие законопроекта №7203 в первом чтении.
В свою очередь в 2017 году 28 голосов "за" направление указаного законопроекта в Конституционный суд дала фракция "Оппоблок", членом которой был тогда Юрий Бойко.
Что было раньше: Ночью с 29 на 30 августа, на первом заседании Верховной Рады 9 созыва депутаты в первом чтении поддержали законопроект о снятии неприкосновенности народных депутатов.
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История вопроса:
- Согласно Конституции Украины, для того, чтобы объявить депутату подозрение, задержать его или арестовать, правоохранителям необходимо согласие Верховной Рады.
- После парламентских выборов 2014 года пять фракций в своем коалиционном соглашении пообещали отменить депутатскую неприкосновенность. Однако в течение 9 созыва изменения в Конституцию так и не внесли.
- 17 октября 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко внес законопроект об отмене неприкосновенности, предложив, чтобы изменения вступили в силу в 2020 году. Именно за этот законопроект голосует уже новая Верховная Рада.
- Представительница президента в парламенте Ирина Луценко объясняла, что Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года потому, что именно столько времени нужно на внесение таких изменений в Конституцию.
- В то же время, в парламенте был зарегистрирован другой проект (№6773) авторства 158 народных депутатов, который предусматривал немедленную отмену неприкосновенности.
- Согласно процедуре, для внесения изменений в Конституцию, депутаты должны сначала направить законопроект в Конституционный суд для согласования.
- 19 октября 2017 года Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд обоих законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности.
- 6 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным проект, который предусматривал немедленную отмену иммунитета.
- 20 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным законопроект Порошенко.
- Команда Владимира Зеленского во время его президентской кампании обещала, в частности, отмену неприкосновенности.
- Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что хочет, чтобы нардепы отменили свою неприкосновенность. Он также определил законопроект своего предшественника Порошенко как неотложный.
- В партии Зеленского "Слуга народа" утверждали, что ее первоочередной задачей в парламенте будет, в частности, отмена депутатской неприкосновенности.