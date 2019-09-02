Вторая по размеру фракция не будет голосовать за снятие неприкосновенности

Источник: сайт ОПЗЖ, "Украинская правда"

Вторая по численности депутатская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Прямая речь сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко: "Когда мы голосовали за этот законопроект в первом чтении, было понятно, что неприкосновенность также будет снята с президента и судей. И это был бы хороший сигнал для общества. Если же снимать неприкосновенность только с депутатов, то их можно будет "нагибать". Поэтому мы готовы поддержать снятие неприкосновенности, но со всех".

Детали: Как свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, фракция ОПЗЖ не голосовала за принятие законопроекта №7203 в первом чтении.

В свою очередь в 2017 году 28 голосов "за" направление указаного законопроекта в Конституционный суд дала фракция "Оппоблок", членом которой был тогда Юрий Бойко.

Что было раньше: Ночью с 29 на 30 августа, на первом заседании Верховной Рады 9 созыва депутаты в первом чтении поддержали законопроект о снятии неприкосновенности народных депутатов.

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