Нардепы снова решили работать до упора

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Вторник, 3 сентября 2019, 11:09

Источник: заседание Верховной Рады.

Народные депутаты во вторник, 3 сентября, будут работать до исчерпания повестки дня.

Прямая речь спикера Дмитрия Разумкова: "Вношу предложение продолжить пленарное заседание Верховной Рады Украины после 18 часов до завершения рассмотрения вопросов повестки дня на 3 сентября".

Детали: Предложение председателя ВР поддержали 317 народных депутатов.

 

Что произошло ранее: Первое заседание новой Верховной Рады 9-го созыва вместе с перерывами длилось 18 часов - до двух часов ночи. Первый зампредседателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что депутаты могут продолжать работать по ночам, если потребуется.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Верховная Рада


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