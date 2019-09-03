Нардепы снова решили работать до упора
Вторник, 3 сентября 2019, 11:09
Источник: заседание Верховной Рады.
Народные депутаты во вторник, 3 сентября, будут работать до исчерпания повестки дня.
Прямая речь спикера Дмитрия Разумкова: "Вношу предложение продолжить пленарное заседание Верховной Рады Украины после 18 часов до завершения рассмотрения вопросов повестки дня на 3 сентября".
Детали: Предложение председателя ВР поддержали 317 народных депутатов.
Что произошло ранее: Первое заседание новой Верховной Рады 9-го созыва вместе с перерывами длилось 18 часов - до двух часов ночи. Первый зампредседателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что депутаты могут продолжать работать по ночам, если потребуется.
Валентина Романенко, УП