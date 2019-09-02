В "Слуге народа" говорят, что они еще "продуктивны по ночам"

Источник: брифинг Александра Корниенко в Верховной Раде

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предполагает, что депутаты могут продолжать работать по ночам, если потребуется.

Прямая речь: "Как вы знаете, средний возраст нашей фракции – около 40 лет. В таком возрасте люди еще продуктивны по ночам. Это доказано и биологически, и, так сказать, психологически. Поэтому мы верим в своих депутатов.

То, что мы видим, что, конечно, другие фракции сходят с дистанции постепенно, ну может, здоровый образ жизни поможет".

"Посмотрим, как пойдет, если надо будет до ночи, будем до ночи, мы же работаем до исчерпания по повестке дня".

Детали: Корниенко предположил, что на заседании 3 сентября депутаты "меньше задержатся".

При этом, по мнению депутата, во время следующих двух пленарных недель будет "работа нон-стоп с небольшими перерывами на сон и еду", учитывая количество инициатив, которые президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде.

Также Корниенко добавил, что изменения в Конституцию будут первыми в повестке дня.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский во время встречи с руководством Рады, Кабмина и правоохранительных органов поручил им выполнить ряд задач и поставил дедлайны. В частности, глава государства распорядился, чтобы правительство и парламент до 1 декабря отменили мораторий на продажу земли, чтобы к декабрю были разработан проекты законов о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря и др.

Предыстория:

Первое заседание новой Верховной Рады вместе с перерывами длилось 18 часов – до двух часов ночи.

Перед тем в "Слуге народа" обещали не закрывать первое заседание, пока Рада не проголосует все кадровые решения, и были готовы работать до ночи.

29 августа избраны народные депутаты 9-го созываприняли присягу на торжественном заседании Верховной Рады.

Были созданы 5 фракций и одна депутатская группа. Главой Верховной Рады избрали руководителя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

На первом заседании депутаты 9 созыва также назначили новый Кабмин, его главу Алексея Гончарука, чиновников так называемой президентской квоты, министра обороны Андрея Загороднюка, министра иностранных дел Вадима Пристайко и председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Ночью, уже 30 августа Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.

Окончательно за внесение изменений в Конституцию депутаты, согласно законодательству, должны голосовать уже в следующей сессии.

Однако вместе с первым заседанием новая Верховная Рада закрыла и свою первую сессия. Таким образом, народные избранники могут проголосовать за изменения в Конституцию (в частности, снятие неприкосновенности) уже осенью этого года.

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