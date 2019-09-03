"Давал наставление новому депутату": в ресторане подрались два нардепа

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Вторник, 3 сентября 2019, 14:56

В ресторане в центре Киева произошла стычка между экс-нардепом от фракции "Батькивщина" Русланом Богданом и депутатом от фракции "Европейская солидарность" Сергеем Алексеевым.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники, но впоследствии подтвердили и участники стычки.

В полиции Печерского района отметили, что вечером 2 сентября правоохранители выезжали на вызов относительно драки.

"Событие произошло вечером 2 сентября по адресу Днепровский спуск", - сказала пресс-секретарь полиции Печерского района Оксана Тищенко. Сообщить какие-либо детали драки она отказалась.

"Сейчас сведения в ЕРДР еще не внесены, этот вопрос еще решается", - подытожила Тищенко.

Сам Алексеев в комментарии УП заявил, что слухи преувеличены, но дальше комментировать отказался.

"Слухи преувеличены. Все у меня в порядке. Сегодня был на утренней сессии (Верховной Рады – ред.). Я не хочу ничего комментировать. Все нормально. Ничего такого не произошло".

Депутат прошлого созыва от "Батькивщины" Руслан Богдан подтвердил, что имел стычку с нардепом от "ЕС".

"Все нормально, все в порядке. Да то такое было. Давал наставление новом депутату, что нужно голосовать – это же вчера как раз было, а сегодня неприкосновенность проголосовали, – так я ему говорил, что надо снимать неприкосновенность. А он просто не хотел. Он с "Европейской солидарности". От Порошенко. Тем более по нему куча уголовных дел. Я ему говорил, что несмотря на это надо это голосовать", - сказал со смехом Богдан.

На вопрос, не получил ли он травм во время драки, "батькивщиновец" сказал:

"Ну, у меня же рентгена нет и МРТ, то я не могу это говорить. Ну такое что-то. Пока ничего (не болит – ред.)".

Напомним:

  • В феврале заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил, что спецслужба разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и имела целью обеспечить своему кандидату победу на выборах президента.
  • В причастности к организации схемы по вмешательству в выборы подозревали депутата "Батькивщины" Руслана Богдана.
  • За организацию штабов в регионах якобы отвечали Владислав Ковалевский, Евгений Матвейчук и Вартан Юмукян.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Верховная Рада Европейская солидарность Батькивщина


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