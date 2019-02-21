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СБУ заявляет, что разоблачила "пирамиду" нардепа для влияния на выборы

Четверг, 21 февраля 2019, 11:49
СБУ заявляет, что разоблачила пирамиду нардепа для влияния на выборы

Служба безопасности заявляет, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.

Об этом на брифинге 21 февраля сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко. 

"Созданная организация имеет свою иерархию и распределение обязанностей. Она состоит из руководителя, которым является один из народных депутатов Украины (сегодня его не называем сознательно, чтобы не привязывать его ни к одной из политических сил), 3 координаторов, ответственных за разные части государства, подчиненных им координаторов в регионах (отвечают за 2 области) и подчиненного им низового звена полевиков", - сказал он.

Он добавил, что в связи с этим 21 февраля СБУ совместно с ГПУ и ГБР в рамках открытого уголовного производства по признакам создания преступной организации "в значительной части регионов нашего государства проводит более 30 обысков".

"Хочу подчеркнуть, что ни в одном партийном офисе ни одной политической силы никакие обыски не проводятся", - сказал Кононенко.

Он также добавил, что речь идет не о депутате, который является кандидатом в президенты.  

По словам Кононенко, следственные действия в рамках производства призваны "задокументировать создание так называемых "избирательных пирамид" и не допустить их использования во время выборов".

По данным представителя СБУ, в преступную организацию входят и играют ведущую роль граждане Российской Федерации и граждане Украины, которые "длительное время сотрудничают с российскими структурами".

"Реализация проекта предусматривала формирование членами группы в избирательных округах пирамиды в виде "руководитель сектора – старший избирательного участка – десяток", которые должны были обеспечить необходимое, определенное каждому отдельно, количество голосов в пользу конкретного кандидата на всех обычных избирательных участках страны", - сказал Кононенко.

Он добавил, что для этого организаторы искали местных жителей, которые за определенную плату должны были провести "соответствующую обработку и обеспечить голосование в пользу конкретного кандидата определенного для них количества избирателей".

Кононенко добавил, что платили за такую ​​деятельность в отдельных случаях, начиная еще с ноября 2018 года.

"Использовалась грязная наличка, которая обналичивалась при содействии правоохранительных органов", - подытожил представитель СБУ.

Напомним: 

  • Ранее 21 февраля представители ВО "Батькивщина" сообщали, что в Запорожской области ГБР с СБУ проводят обыски по месту жительства сотрудников штаба Юлии Тимошенко.
  • В Госбюро расследований "Украинской правде" подтвердили, что проводят обыски в Запорожской области, но категорически отказались комментировать, связаны ли они как-то с "Батькивщиной" или Тимошенко.

  

Ирина Балачук, УП

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Темы: СБУвыборы президента 2019
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