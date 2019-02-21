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К "избирательной пирамиде" причастен нардеп "Батькивщины" – СБУ

Четверг, 21 февраля 2019, 14:29
К избирательной пирамиде причастен нардеп Батькивщины – СБУ

В Службе безопасности подозревают народного депутата "Батькивщины" Руслана Богдана в причастности к организации схемы вмешательства в выборы президента.

Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте СБУ.

 

Ранее на брифинге зампредседателя СБУ Виктор Кононенко заявил, что спецслужба разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.

Фамилию нардепа Кононенко называть отказался, чтобы "не политизировать ситуацию", однако на сайте спецслужба выложила документ с фамилией Богдана.

Согласно другому файлу, за организацию штабов в регионах отвечали Владислав Ковалевский, Евгений Матвейчук и Вартан Юмукян.

 

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила у себя на Facebook, сотрудники ГБР и СБУ под процессуальным руководством ГПУ провели в четверг более 50 санкционированных судами обысков на территории Украины в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации).

По данным следствия, в 2018 году на территории Украины была создана преступная организация, целью деятельности которой является массовый подкуп избирателей и фальсификация результатов выборов президента Украины 2019 года.

Так, в регионах была создана сеть по принципу "пирамиды": руководитель штаба избирательного округа - руководитель сектора - старший избирательном участке - наблюдатель - агитатор - избиратель.

При этом финансирование указанной деятельности осуществляется с нарушением требований ст. 43 закона "О выборах президента Украины", то есть порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, отмечает Сарган.

В ходе обысков правоохранители изъяли наличные средства в иностранной и национальной валюте, а также черновые записи.

Напомним:

  • 21 февраля Служба безопасности заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду", которая работала в ряде регионов Украины, руководствовалась народным депутатом и имела целью обеспечить конкретном кандидату победу на выборах.
  • Ранее 21 февраля представители ВО "Батькивщина" сообщали, что в Запорожской области ГБР с СБУ проводят обыски по месту жительства сотрудников штаба Юлии Тимошенко.
  • В Госбюро расследований "Украинской правде" подтвердили, что проводят обыски в Запорожской области, но категорически отказались комментировать, связаны ли они как-то с "Батькивщиной" или Тимошенко.

Украинская правда

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Темы: СБУвыборы президента 2019
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