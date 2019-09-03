Нидерландские следователи хотят допросить боевика Цемаха, пока он в Украине

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Вторник, 3 сентября 2019, 15:45

Следователи из Нидерландов, расследующие совершенное 5 лет назад на Донбассе сбивание пассажирского лайнера Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, хотят поговорить с Владимиром Цемахом, который находится под стражей в Украине.

Об этом 3 сентября заявил пресс-секретарь следственной группы Брехтье ван де Мосдейк в телефонном интервью агентству новостей AP, передает DW.

По неподтвержденным данным, Цемах может быть кандидатом на обмен удерживаемыми лицами с Россией. По другим данным, Цемаху продлили арест.

Представитель следственной группы заявил, что прокуратура Нидерландов заинтересована в том, чтобы допросить этого человека.

"Если его обменяют, то, конечно, сложно сказать, сможем ли мы поговорить с ним, когда он будет в России", – отметил спикер.

Поэтому нидерландская прокуратура предпочла бы, чтобы Цемах находился в Украине и в дальнейшем, чтобы быть "доступным для следствия", и ему можно было бы стоять "дополнительные вопросы", отметил ван де Мосдейк.

Напомним:

  • Международная следственная группа стремится привлечь к уголовной ответственности лиц, подозреваемых в сбивании самолета Boeing рейса MH17, совершенного летом 2014 года в небе над Донбассом.
  • До сих пор группа следователей обвинила в причастности к этому преступлению четырех человек, из которых трое россиян и один украинец, однако Цемах не входит в это число.
  • Судебный процесс четырех подозреваемых должен начаться в следующем году в марте в Нидерландах. Вероятно, никто из этих подозреваемым не предстанет перед судом в Нидерландах, так как Россия и Украина запрещают экстрадицию своих граждан.
  • МИД России назвал выдвинутые следствием обвинения против российских граждан "абсолютно необоснованными" и обвинило следователей в использовании "сомнительных источников информации".
  • Кроме того, российские дипломаты заявляли, что нидерландские следователи игнорировали предоставленные Москвой доказательства с целью дискредитации России.

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Темы: MH17 Нидерланды Росcия политзаключенные Донбасс


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