Нидерландские следователи хотят допросить боевика Цемаха, пока он в Украине

Следователи из Нидерландов, расследующие совершенное 5 лет назад на Донбассе сбивание пассажирского лайнера Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, хотят поговорить с Владимиром Цемахом, который находится под стражей в Украине.

Об этом 3 сентября заявил пресс-секретарь следственной группы Брехтье ван де Мосдейк в телефонном интервью агентству новостей AP, передает DW.

По неподтвержденным данным, Цемах может быть кандидатом на обмен удерживаемыми лицами с Россией. По другим данным, Цемаху продлили арест.

Представитель следственной группы заявил, что прокуратура Нидерландов заинтересована в том, чтобы допросить этого человека.

"Если его обменяют, то, конечно, сложно сказать, сможем ли мы поговорить с ним, когда он будет в России", – отметил спикер.

Поэтому нидерландская прокуратура предпочла бы, чтобы Цемах находился в Украине и в дальнейшем, чтобы быть "доступным для следствия", и ему можно было бы стоять "дополнительные вопросы", отметил ван де Мосдейк.

Напомним: