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В Bellingcat допустили, что Украина выдает России свидетеля по делу MH17

Пятница, 30 августа 2019, 12:01

Источник: Twitter основателя "Bellingcat" Элиот Хиггинс.

Основатель британского расследовательского издание "Bellingcat" Элиот Хиггинс допускает, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля по делу сбитого над Донбассом пассажирского самолета в обмен на освобождение украинцев-политзаключенных.

Прямая речь: "Поговаривают что недавно арестованного Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем по делу MH17, передают России в обмен на задержанных Россией украинцев.

Достаточно бесхребетная сделка украинских властей, которая повлияет на юридическое дело MH17.

Насколько нам известно, Цемах – украинский гражданин, а не российский, поэтому стремление России вывести его из-под стражи в Украине. Еще больше признаков очевидной вины России в деле MH17".

Детали: Хиггинс считает позорным, что обмен может произойти за счет потери важного свидетеля по делу MH17.

Этому предшествовали слухи о большом обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, однако в Офисе президента Украины и Службе безопасности Украины сообщили, что этот процесс еще не завершен.

Предыстория:

  • 27 июня в оккупированном Снежном на захваченной т.н. "ДНР" части Донецкой области украинские спецслужбы задержали бывшего "командира ПВО" Владимира Цемаха, который может фигурировать в деле о катастрофе MH17 на Донбассе 2014 года.
  • По данным СМИ, 28 июня его доставили в Киев, где 29 июня Шевченковский райсуд постановил взять Цемаха под арест на два месяца.
  • Позже в апелляционном суде Цемах рассказал, что два человека задержали его в бессознательном состоянии у него дома, а затем вывезли на подконтрольную Украине территорию через Марьинку.
  • Цемах утверждал, что "защищал свою землю от тех, кто ее расстреливал".
  • Журналисты нашли архивное видео, на котором Цемах, вероятно, признается в причастности к сбиванию "Боинга" рейса MH17.

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Темы: политзаключенныеMH17РосcияСМИ
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