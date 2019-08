В Bellingcat допустили, что Украина выдает России свидетеля по делу MH17

Источник: Twitter основателя "Bellingcat" Элиот Хиггинс.

Основатель британского расследовательского издание "Bellingcat" Элиот Хиггинс допускает, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля по делу сбитого над Донбассом пассажирского самолета в обмен на освобождение украинцев-политзаключенных.

Прямая речь: "Поговаривают что недавно арестованного Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем по делу MH17, передают России в обмен на задержанных Россией украинцев.

Достаточно бесхребетная сделка украинских властей, которая повлияет на юридическое дело MH17.

Насколько нам известно, Цемах – украинский гражданин, а не российский, поэтому стремление России вывести его из-под стражи в Украине. Еще больше признаков очевидной вины России в деле MH17".

