В Bellingcat допустили, что Украина выдает России свидетеля по делу MH17
Источник: Twitter основателя "Bellingcat" Элиот Хиггинс.
Основатель британского расследовательского издание "Bellingcat" Элиот Хиггинс допускает, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля по делу сбитого над Донбассом пассажирского самолета в обмен на освобождение украинцев-политзаключенных.
Прямая речь: "Поговаривают что недавно арестованного Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем по делу MH17, передают России в обмен на задержанных Россией украинцев.
Достаточно бесхребетная сделка украинских властей, которая повлияет на юридическое дело MH17.
Насколько нам известно, Цемах – украинский гражданин, а не российский, поэтому стремление России вывести его из-под стражи в Украине. Еще больше признаков очевидной вины России в деле MH17".
Rumour is the recently arrested Vladimir Tsemakh, believed to be a key MH17 witness, is being given to Russia in exchange for Ukrainians detained by Russia. A rather spineless deal by the Ukrainian government that will impact the MH17 legal case. https://t.co/ZnrAxlZmSv— Eliot Higgins (@EliotHiggins) 30 августа 2019 г.
Детали: Хиггинс считает позорным, что обмен может произойти за счет потери важного свидетеля по делу MH17.
Этому предшествовали слухи о большом обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, однако в Офисе президента Украины и Службе безопасности Украины сообщили, что этот процесс еще не завершен.
Предыстория:
- 27 июня в оккупированном Снежном на захваченной т.н. "ДНР" части Донецкой области украинские спецслужбы задержали бывшего "командира ПВО" Владимира Цемаха, который может фигурировать в деле о катастрофе MH17 на Донбассе 2014 года.
- По данным СМИ, 28 июня его доставили в Киев, где 29 июня Шевченковский райсуд постановил взять Цемаха под арест на два месяца.
- Позже в апелляционном суде Цемах рассказал, что два человека задержали его в бессознательном состоянии у него дома, а затем вывезли на подконтрольную Украине территорию через Марьинку.
- Цемах утверждал, что "защищал свою землю от тех, кто ее расстреливал".
- Журналисты нашли архивное видео, на котором Цемах, вероятно, признается в причастности к сбиванию "Боинга" рейса MH17.