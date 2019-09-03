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Суд продлил арест свидетеля MH17, которого якобы хотела на обмен Россия – СМИ

Вторник, 3 сентября 2019, 13:12

Источник: "Украинские новости" со ссылкой на адвоката.

Суд продлил арест бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха – свидетеля по делу катастрофы самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Адвокат Цемаха Роман Гонтарев: "Ему продлили меру пресечения – арест".

Детали: Адвокат категорически отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене пленными с Россией.

"Украинской правде" Роман Гонтарев сказал, что клиент запретил ему комментировать дело.

Этому предшествовало: распространение слуха, что Россия требует от Украины выдать ей Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами. Ожидаемый обмен, очевидно, задерживается.

Нидерланды просили Украину не отдавать России фигуранта дела о катастрофе Malaysia Airlines Цемаха.

Предыстория:

  • 27 июня в оккупированном Снежном на захваченной т.н. "ДНР" части Донецкой области украинские спецслужбы задержали бывшего "командира ПВО" Владимира Цемаха, который может фигурировать в деле о катастрофе MH17 на Донбассе 2014 года.
  • По данным СМИ, 28 июня его доставили в Киев, где 29 июня Шевченковский райсуд постановил взять Цемаха под арест на два месяца.
  • Позже в апелляционном суде Цемах рассказал, что два человека задержали его в бессознательном состоянии у него дома, а затем вывезли на подконтрольную Украине территорию через Марьинку.
  • Цемах утверждал, что "защищал свою землю от тех, кто ее расстреливал".
  • Журналисты нашли архивное видео, на котором Цемах, вероятно, признается в причастности к сбиванию "Боинга" рейса MH17.

Темы: политзаключенныеMH17суд
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