Суд продлил арест свидетеля MH17, которого якобы хотела на обмен Россия – СМИ

Источник: "Украинские новости" со ссылкой на адвоката.

Суд продлил арест бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха – свидетеля по делу катастрофы самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Адвокат Цемаха Роман Гонтарев: "Ему продлили меру пресечения – арест".

Детали: Адвокат категорически отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене пленными с Россией.

"Украинской правде" Роман Гонтарев сказал, что клиент запретил ему комментировать дело.

Этому предшествовало: распространение слуха, что Россия требует от Украины выдать ей Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами. Ожидаемый обмен, очевидно, задерживается.

Нидерланды просили Украину не отдавать России фигуранта дела о катастрофе Malaysia Airlines Цемаха.

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