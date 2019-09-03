Рада направила на оценку КС законопроект о "народовластие"

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Вторник, 3 сентября 2019, 17:05
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Источник: "Украинская правда"

Парламент направил в Конституционный суд законопроект, который предлагает предоставить "народу" право инициировать в Верховной Раде проекты законов, постановлений, поправок и предложений к ним.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский: "После его (законопроекта – УП) принятия народ Украины, в количестве и в порядке, который будет определен законом, сможет инициировать рассмотрение в Верховной Раде Украины того законопроекта, который он сочтет важный и нужным с точки зрения инициирования рассмотрения парламента".

Спикер Дмитрий Разумков: "Все мы здесь сегодня благодаря народу, который пришел, отдал за нас голоса, чтобы мы здесь работали. Поэтому если он нас сюда выбрал, то сможет он и хорошие законодательные инициативы вносить".

Детали: Решение направить законопроект в КС и включить его в повестку дня поддержали 338 депутатов. Против голосовали представители фракций "Европейской солидарности", которая призвала сначала направить документ на обсуждение экспертов, и "Голоса", которые назвали инициативу президента ограничением прав депутатов.

В случае одобрения КС, депутаты смогут голосовать непосредственно за законопроект.

Инициатор проекта №1015 – президент Владимир Зеленский. Глава государства определил законопроект как неотложный.

Он предлагает изменить Конституцию. Сейчас право законодательной инициативы принадлежит президенту, Кабинету министров, народным депутатам. Зеленский предлагает добавить в этот перечень "народ".

Законодательная инициатива – это право вносить в парламент проекты законов, постановлений, других актов Рады, предложений и поправок к законопроектам.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский во время представления законопроекта назвал его "еще одной формой демократии" вместе с процедурами референдума и выборов.

Вениславский пояснил, что согласно Конституции, носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Поэтому, по мнению команды Зеленского, необходимо предоставить народу право инициировать законопроекты.

История вопроса:

  • Во время своей президентской кампании Владимир Зеленский говорил, что один из главных принципов программы и внутренних принципов его команды - это "народовластие".
  • В предвыборной программе Зеленский обещал гражданам Украины закон "О народовластии".
  • 29 августа, выступая перед новым составом Верховной Рады, президент сказал, что перед депутатами "целый ряд вызовов и задач", в частности, "внедрение народовластия".

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Соня Лукашова, УП

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Темы: Верховная Рада Конституция Зеленский


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