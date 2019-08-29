Меньше СМСок, больше законов! Выступление Зеленского в Раде

29 серпня відбувається перше урочисте засідання Верховної Ради 9 скликання. Новообрані депутати вже склали присягу, Дмитро Разумков офіційно став спікером нового парламенту.

Прем'єр-міністром України був призначений Олексій Гончарук, невдовзі має бути затверджений склад нового Кабміну.

Під час засідання президент Зеленський звернувся з промовою до новоспечених народних депутатів. "Українська правда" наводить повний текст його промови.

Звертаюсь до вас, народні депутати: давайте більше працювати, давайте голосувати. Я вас дуже прошу, народ чекає. Менше СМСок, більше законів, будь ласка. Ми всі чекаємо!

Вітаю Верховну Раду 9 скликання зі вступом до повноважень і початком роботи. Це дійсно незвично бачити цю залу заповненою. Хочеться, щоб так було завжди, а не тільки коли фуршет з нагоди урочистого засідання. Працюйте, і швидше буде фуршет.

Дорогі українці! Нещодавно минуло 100 днів моєї президентської каденції. Було багато різних оцінок. Але повірте, найкритичнішу оцінку я даю сам собі.

Цей період можна назвати тихою прогулянкою у сутінках, з включеними фарами та на першій швидкості. Це правда. Я впевнений, що зараз країна нарешті зможе увімкнути 5-ту швидкість і впевнено рухатися шляхом змін.

Я дуже радий, що у нас з'явився парламент, який готовий дійсно працювати. Не займатися популізмом, не завалювати важливі рішення тисячами безглуздих поправок, а втілювати реальні реформи, на які втомилися вже чекати і громадяни України, і весь цивілізований світ.

Я щасливий, що найближчим часом з'явиться дієздатний та ефективний уряд, який представить програму дій до затвердження річних інвестиційних програм міжнародних інвесторів. А отже, Україна буде у фокусі їхньої уваги.

Шановні депутати! Скажу вам відверто, вітати вас було б певним злорадством. Рівень довіри до нового парламенту – величезний. А отже, рівень відповідальності та очікувань ще більший.

Перед вами цілий ряд викликів та завдань. Це і впровадження народовладдя, і довгоочікуване зняття депутатської недоторканності, і закон про імпічмент.

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Це дієва реформа правоохоронних органів та судової системи. Продовження реформ децентралізації та євроінтеграції.

Це лібералізація економіки, створення потужного інвестиційного магніту для залучення іноземних інвестицій.

Побудова цифрової держави в смартфоні, коли черги у держустановах та пекельна бюрократія підуть наприкінці у минуле.

Це подолання рейдерства, подолання монополії, подолання контрабанди.

Здобуття реальної енергетичної незалежності, енергоефективності та вирішення проблем з тарифами.

Розбудова промисловості, аграрного сектору, інфраструктури, медицини. Покращення нашої освіти та відродження української науки.

І найголовніше – зміцнення національної безпеки і оборони, завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Російською Федерацією Криму.

Усього цього очікує наше суспільство. І все це нам з вами належить зробити.

Вже зараз точно зрозуміло: Рада цього скликання увійде в історію. Питання одне – як саме.

Ви маєте усі шансі потрапити до підручиників як парламент, який зробив неймовірне, який втілив усе, що не змогли зробити попередні 28 років, як парламент, де не було бійок – я вас дуже прошу, прогулів – я вас дуже прошу, кнопкодавства. Вся Україна вас дуже просить. Тільки конструктив та щоденна кропітка робота на благо українського народу.

Або. Або, не дай Боже, ви увійдете в історію як парламент, який проіснував найменше – один рік.

Фактично, це ваш, це ваш, це наш випробувальний термін. Повірте, я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно. Але я щиро вірю, це правда, від душі, від серця, я щиро вірю і я щиро сподіваюсь, що цього не станеться.

Давайте зробимо, як тут всі казали, всі депутати, всі партії, давайте зробимо це разом.

Дякую вам. Слава Україні!