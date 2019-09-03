Источник: заседание Верховной Рады

Парламент направил в Конституционный суд проект закона об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы.

Детали: Решение направить законопроект в КС и включить его в повестку дня поддержали 258 депутатов.

Кроме "Слуги народа", решение поддержали 14 нардепов "Батькивщины" и 6 внефракционных. Против голосовали представители фракции "Европейская солидарность".

Инициатор проекта №1017 – президент Владимир Зеленский.

Документ предлагает внести изменения в две статьи Конституции. В статье 76 – прописать: "Конституционный состав Верховной Рады Украины – триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет".

В статье 77 планируется норма, которой на парламентских выборах закрепляется пропорциональная избирательная система.