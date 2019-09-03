Рада направила в КС проект Зеленского о вспомогательных органах парламента

566 просмотров
Вторник, 3 сентября 2019, 20:42

Источник: заседание Рады

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады, а также включила его в повестку дня сессии.

Детали: За решение проголосовали 264 депутата. Кроме "Слуги народа", решение поддержали 13 депутатов фракции "Батькивщина".

Инициатор проекта №1028 – президент Владимир Зеленский – предлагает расширить полномочия Рады и дать ей право создавать вспомогательные органы парламента "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины".

Проект предполагает внесение изменений в ст.85 Конституции.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что изменения в Конституцию нужны для реформирования системы органов, обеспечивающих функционирование парламента как единственного органа законодательной власти в Украине.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Депутаты отправили проект наказания за прогулы и кнопкодавство в КС 3 сентября 2019, 19:49
Рада сделала первый шаг к уменьшению количества нардепов 3 сентября 2019, 18:53
Рада направила на оценку КС инициативу Зеленского про "законы от народа" 3 сентября 2019, 17:05
Все новости
Главные новости
Рада сделала первый шаг к уменьшению количества нардепов
Рада направила на оценку КС инициативу Зеленского про "законы от народа"
"Небитый" Шуфрич прокомментировал мемы на себя: Пусть попробуют
Нидерландские следователи хотят допросить боевика Цемаха, пока он в Украине
Все новости
Фото

23 странные позы спящих собак

школа

Как вернуться в школу? 14 советов родителям школьников

улыбнитесь!

Комиксы 30-летнего дизайнера

Поиск по сайту
Архив
Весь архів