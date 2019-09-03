Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада направила в КС проект Зеленского о вспомогательных органах парламента

Вторник, 3 сентября 2019, 20:42

Источник: заседание Рады

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады, а также включила его в повестку дня сессии.

Детали: За решение проголосовали 264 депутата. Кроме "Слуги народа", решение поддержали 13 депутатов фракции "Батькивщина".

Инициатор проекта №1028 – президент Владимир Зеленский – предлагает расширить полномочия Рады и дать ей право создавать вспомогательные органы парламента "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины".

Проект предполагает внесение изменений в ст.85 Конституции.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что изменения в Конституцию нужны для реформирования системы органов, обеспечивающих функционирование парламента как единственного органа законодательной власти в Украине.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
Все новости...
Реклама: