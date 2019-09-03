Рада направила в КС проект Зеленского о вспомогательных органах парламента

Источник: заседание Рады

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады, а также включила его в повестку дня сессии.

Детали: За решение проголосовали 264 депутата. Кроме "Слуги народа", решение поддержали 13 депутатов фракции "Батькивщина".

Инициатор проекта №1028 – президент Владимир Зеленский – предлагает расширить полномочия Рады и дать ей право создавать вспомогательные органы парламента "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины".

Проект предполагает внесение изменений в ст.85 Конституции.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что изменения в Конституцию нужны для реформирования системы органов, обеспечивающих функционирование парламента как единственного органа законодательной власти в Украине.