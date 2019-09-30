Премьер-министр Алексей Гончарук предупредил, что Украину ждут непростые времена, поскольку придется отдавать "рекордные долги".

Источник: брифинг премьер-министра

Прямая речь: "Украине нужно расти 5-7% в год. Это даст нам возможность нормально развиваться и улучшать жизнь постепенно. Если мы будем развиваться медленнее, это будет сделать крайне трудно. С учетом того, что следующие пару лет нас ждут очень непростые времена. Откровенно. Нам приходится и придется отдавать рекордные долги. Каждая третья гривня в следующем году пойдет на погашение долгов...

Почему? Потому что много лет назад кто-то понабирал на себя эти обязательства. Сейчас мы делаем и будем делать все, чтобы эти долги постепенно уменьшались, и чтобы мы меньше это платили".