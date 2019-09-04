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Зеленский ветировал закон Ляшко о кастрации

Среда, 4 сентября 2019, 12:29
Зеленский ветировал закон Ляшко о кастрации
фото ОПУ

Источник: сайт Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский завернул закон, которым предусматривалась принудительная химическая кастрация для педофилов.

Детали: 4 сентября документ возвращен с предложениями Зеленского. В то же время, текста предложений у президента не опубликовали.

Что было раньше: 11 июля Верховная Рада поддержала законопроект №6449 об усилении ответственности за преступления сексуального характера против детей.

В частности, изнасилование малолетней или несовершеннолетней должны наказываться лишением свободы от 7 до 15 лет (до того 7-12 лет), а развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет, - 5 г. заключения (до того ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет).

Проект закона вводил для педофилов наказание в виде принудительной химической кастрации.

Также должны были создать публичный реестр лиц, которые были осуждены за изнасилование или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и установить пожизненный административный надзор за такими лицами после их освобождения из тюрьмы.

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Верховной Рады 8 созыва от радикальной партии Олега Ляшко - Олег Ляшко, Игорь Мосийчук, Олег Куприенко, Виктор Вовк и Денис Силантьев.

Напомним:

  • На том же заседании, 11 июля, нардепы приняли в первом чтении другой закон о педофилах, предусматривающий создание закрытого реестра педофилов и добровольную химическую кастрацию.
  • По мнению исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, принятый в июле закон о противодействии сексуальному насилию над детьми нарушает права людей.

Знать больше: Химическая кастрация педофилов: почему Зеленскому не стоит подписывать принятый законопроект

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийзаконодательствоВерховная РадаЛяшко Олег
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