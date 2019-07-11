До 15 лет тюрьмы и принудительная кастрация: Рада ужесточила наказание для педофилов

В Украине будет создан открытый реестр педофилов и введена принудительная химическая кастрация для людей, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Соответствующий законопроект №6449 на заседании 11 июля поддержали 247 нардепов.

Согласно пояснительной записке, проект закона предлагает ввести для педофилов наказание в виде принудительной химической кастрации, создать публичный реестр лиц, которые были осуждены за изнасилование или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и установить пожизненный административный надзор за такими лицами после их освобождения из тюрьмы.

Авторы законопроекта ссылались на опыт США в решении вопроса сексуальных преступлений против детей.

"Наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что принудительная химическая кастрация не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам в возрасте более 65 лет.

Также закон усиливает ответственность за преступления сексуального характера против детей.

В частности, по ст. 152 (изнасилование малолетнего или несовершеннолетнего лица) будут наказывать лишением свободы на срок от 7 до 15 лет (сейчас санкция предусматривает от 7 до 12 лет).

А санкция ст. 156 (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста) предусматривать до 5 лет заключения (сейчас наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок).

Кроме того, согласно закону, в Украине будет создан публичный реестр, куда будут внесены все лица, которые были осуждены по ст. 152 (изнасилование малолетнего или несовершеннолетнего лица), ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица), ст. 155 (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости) и ст. 156 (развращение несовершеннолетних).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Также на заседании 11 июля нардепы приняли за основу другой закон о педофилах – №6607, который предусматривает создание закрытого реестра педофилов и добровольную химическую кастрацию.

Данный проект закона в части закрытого реестра педофилов поддерживал заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, аргументируя это тем, что открытый реестр преступников может привести к совершению массовых самосудов.

Напомним: