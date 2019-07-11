До 15 лет тюрьмы и принудительная кастрация: Рада ужесточила наказание для педофилов
В Украине будет создан открытый реестр педофилов и введена принудительная химическая кастрация для людей, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Соответствующий законопроект №6449 на заседании 11 июля поддержали 247 нардепов.
Согласно пояснительной записке, проект закона предлагает ввести для педофилов наказание в виде принудительной химической кастрации, создать публичный реестр лиц, которые были осуждены за изнасилование или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и установить пожизненный административный надзор за такими лицами после их освобождения из тюрьмы.
Авторы законопроекта ссылались на опыт США в решении вопроса сексуальных преступлений против детей.
"Наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что принудительная химическая кастрация не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам в возрасте более 65 лет.
Также закон усиливает ответственность за преступления сексуального характера против детей.
В частности, по ст. 152 (изнасилование малолетнего или несовершеннолетнего лица) будут наказывать лишением свободы на срок от 7 до 15 лет (сейчас санкция предусматривает от 7 до 12 лет).
А санкция ст. 156 (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста) предусматривать до 5 лет заключения (сейчас наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок).
Кроме того, согласно закону, в Украине будет создан публичный реестр, куда будут внесены все лица, которые были осуждены по ст. 152 (изнасилование малолетнего или несовершеннолетнего лица), ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица), ст. 155 (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости) и ст. 156 (развращение несовершеннолетних).
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Также на заседании 11 июля нардепы приняли за основу другой закон о педофилах – №6607, который предусматривает создание закрытого реестра педофилов и добровольную химическую кастрацию.
Данный проект закона в части закрытого реестра педофилов поддерживал заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, аргументируя это тем, что открытый реестр преступников может привести к совершению массовых самосудов.
Напомним:
- 13 июня в Ивановке Одесской области исчезла 11-летняя Дарья Лукьяненко: днем она ушла на танцы и не вернулась.
- 19 июня при обыске в одном из домохозяйств поселка полицейские обнаружили тело девочки в выгребной яме.
- Владельца дома задержали и доставили на допрос.
- Задержанный 22-летний Николай Тарасов признался, что затянул девочку к себе во двор,пытался изнасиловать, а когда она стала сопротивляться – задушил и нанес несколько резаных ран, после этого выбросил тело, привязав груз к ногам, и уничтожил следы преступления.
- Суд арестовал Тарасова на два месяца без права залога.