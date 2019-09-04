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Зеленский вернул Раде закон о поддержке "Пласта"

Среда, 4 сентября 2019, 13:02
Зеленский вернул Раде закон о поддержке Пласта
plast.org.ua

Источник: сайт парламента.

Президент Владимир Зеленский вернул Верховной Раде закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт".

Предложения президента к закону "О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины" поступили в парламент 3 сентября.

Текст предложений президента на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Предыстория:

  • 30 мая Верховная Рада 8 созыва приняла закон "О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины".
  • 19 июня тогдашний глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал его и передал на подпись новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • 3 июля спикер Парубий напомнил, что срок для подписания закона о "Пласте" истекает 4 июля.

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Темы: ЗеленскийзаконодательствоВерховная Рада
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