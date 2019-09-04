Зеленский вернул Раде закон о поддержке "Пласта"
Среда, 4 сентября 2019, 13:02
Источник: сайт парламента.
Президент Владимир Зеленский вернул Верховной Раде закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт".
Предложения президента к закону "О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины" поступили в парламент 3 сентября.
Текст предложений президента на сайте Верховной Рады пока отсутствует.
Предыстория:
- 30 мая Верховная Рада 8 созыва приняла закон "О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины".
- 19 июня тогдашний глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал его и передал на подпись новому президенту Владимиру Зеленскому.
- 3 июля спикер Парубий напомнил, что срок для подписания закона о "Пласте" истекает 4 июля.