Зеленский вернул Раде закон о поддержке "Пласта"

Источник: сайт парламента.

Президент Владимир Зеленский вернул Верховной Раде закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт".

Предложения президента к закону "О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины" поступили в парламент 3 сентября.

Текст предложений президента на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

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