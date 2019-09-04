В России нашли тела погибших при крушении военного самолета

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Среда, 4 сентября 2019, 13:29

Источник: российский "Интерфакс"

Российская военная прокуратура подтвердила, что летчики потерпевшего крушение накануне на Ставрополье учебного штурмовика Су-25 погибли.

Отмечается, что тела погибших обнаружили в разбившемся самолете.

Также эту  информацию подтвердило Минобороны РФ. Там констатировали, что пилоты не успели катапультироваться.

Что было раньше: 3 сентября в российском Ставропольском крае потерпел крушение штурмовик Су-25УБ. На борту находились два пилота.

Самолет Су-25УБ - учебно-боевой штурмовик. Производился на авиазаводе в городе Улан-Удэ с 1986 года. В ВВС самолеты этого типа поступили в 1987 году. Всего было изготовлено около 300 таких машин.

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Темы: Росcия авиа авария


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