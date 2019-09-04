В России нашли тела погибших при крушении военного самолета
Источник: российский "Интерфакс"
Российская военная прокуратура подтвердила, что летчики потерпевшего крушение накануне на Ставрополье учебного штурмовика Су-25 погибли.
Отмечается, что тела погибших обнаружили в разбившемся самолете.
Также эту информацию подтвердило Минобороны РФ. Там констатировали, что пилоты не успели катапультироваться.
Что было раньше: 3 сентября в российском Ставропольском крае потерпел крушение штурмовик Су-25УБ. На борту находились два пилота.
Самолет Су-25УБ - учебно-боевой штурмовик. Производился на авиазаводе в городе Улан-Удэ с 1986 года. В ВВС самолеты этого типа поступили в 1987 году. Всего было изготовлено около 300 таких машин.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua