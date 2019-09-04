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Кабмин одобрил увольнение Супрун

Среда, 4 сентября 2019, 16:03

Источник: брифинг премьера Алексея Гончарука после закрытого заседания правительства 4 сентября

Кабмин принял решение об увольнении Ульяны Супрун с должности и. о. министра здравоохранения.

Прямая речь Гончарука: "Госпожа Супрун точно да (уволена – ред.). По-моему, господин Линчевский (Александр Линчевский, заместитель Супрун – ред.) тоже да".

"Еще раз говорю: это не какое-то там политическое увольнение. Это просто технически меняется команда в министерстве. Зашел новый министр в министерство. Он будет формировать свою команду. Поэтому формально все старые заместители увольняются... По собственному желанию они все ушли".

Напомним: 

  • Ульяна Супрун осенью 2013 года приехала из США в Киев.
  • 12 июля 2016 года ее назначили заместителем министра, а с 27 июля 2016 года Супрунисполняла обязанности министра здравоохранения.
  • Супрун заявила, она готова дальше возглавлять свое министерство, если в новом правительстве будет возможностьпродолжать реформу системы охраны здоровья.
  • Шестой президент Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании высказывался критически о Супрун и медицинской реформе во главе с ней.
  • 29 августа Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука. В частности министром здравоохранения назначили Зоряну Скалецкую (Черненко).
  • Скалецкая – эксперт по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ", председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной ассоциации медицинского права.
  • По словам председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, через несколько месяцев главой Минздрава может стать депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, а Скалецкая – его заместителем.

Ирина Балачук, УП

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