Кабмин одобрил увольнение Супрун
Среда, 4 сентября 2019, 16:03
Источник: брифинг премьера Алексея Гончарука после закрытого заседания правительства 4 сентября
Кабмин принял решение об увольнении Ульяны Супрун с должности и. о. министра здравоохранения.
Прямая речь Гончарука: "Госпожа Супрун точно да (уволена – ред.). По-моему, господин Линчевский (Александр Линчевский, заместитель Супрун – ред.) тоже да".
"Еще раз говорю: это не какое-то там политическое увольнение. Это просто технически меняется команда в министерстве. Зашел новый министр в министерство. Он будет формировать свою команду. Поэтому формально все старые заместители увольняются... По собственному желанию они все ушли".
Напомним:
- Ульяна Супрун осенью 2013 года приехала из США в Киев.
- 12 июля 2016 года ее назначили заместителем министра, а с 27 июля 2016 года Супрунисполняла обязанности министра здравоохранения.
- Супрун заявила, она готова дальше возглавлять свое министерство, если в новом правительстве будет возможностьпродолжать реформу системы охраны здоровья.
- Шестой президент Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании высказывался критически о Супрун и медицинской реформе во главе с ней.
- 29 августа Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука. В частности министром здравоохранения назначили Зоряну Скалецкую (Черненко).
- Скалецкая – эксперт по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ", председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной ассоциации медицинского права.
- По словам председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, через несколько месяцев главой Минздрава может стать депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, а Скалецкая – его заместителем.
Ирина Балачук, УП