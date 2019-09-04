Кабмин одобрил увольнение Супрун

Источник: брифинг премьера Алексея Гончарука после закрытого заседания правительства 4 сентября

Кабмин принял решение об увольнении Ульяны Супрун с должности и. о. министра здравоохранения.

Прямая речь Гончарука: "Госпожа Супрун точно да (уволена – ред.). По-моему, господин Линчевский (Александр Линчевский, заместитель Супрун – ред.) тоже да".

"Еще раз говорю: это не какое-то там политическое увольнение. Это просто технически меняется команда в министерстве. Зашел новый министр в министерство. Он будет формировать свою команду. Поэтому формально все старые заместители увольняются... По собственному желанию они все ушли".

Напомним: