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Новую главу Минздрава скоро заменит Радуцкий – Арахамия

Суббота, 31 августа 2019, 01:28
Михаил Радуцкий

Через несколько месяцев главой Министерства здравоохранения может стать депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, а действующая руководитель Минздрава Зоряна Скалецкая - его заместителем.

Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, что с самого начала министром здравоохранения планировали сделать Радуцкого, а Скалецкую - его заместителем.

"На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему надо где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра", - заявил председатель фракции.

Он объяснил, почему Радуцкий сразу не занял министерский пост.

"Ему надо подготовиться, потому что это должность... Ему надо привести все свои дела по бизнесу... Он же сейчас народный депутат, он не должен руководить бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию. То есть существуют какие-то вещи...", - сказал Арахамия.

Со своей стороны, депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа пояснила, что у Радуцкого есть законопроекты из пакета медицинской реформы, которые он хочет на своей должности руководителя комитета провести через парламент.

По ее словам, после того, как законодательство будет принято, он пойдет в министерство, чтобы его имплементировать.

Напомним:

  • 29 августа Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука.
  • Министром здравоохранения назначена Зоряна Скалецкая (Черненко).
  • Скалецкая - эксперт по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ", председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной ассоциации медицинского права.
  • 27 августа Радуцкого, которому ранее предрекали министерский портфель в Минздраве, был избран председателем парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинздравВерховная Рада
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