СБУ подозревает "Мотор Сич" в подготовке диверсии и поставке продукции в РФ

Источник: Радио Свобода

Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии "Мотор Сич".

Дословно в ответе СБУ на запрос: "Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 14 статьи, статьи 113 и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии - действий, направленных на разрушение акционерного общества "Мотор Сич" как объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО "Мотор Сич" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования".

Других деталей СБУ не сообщает, ссылаясь на нормы уголовно-процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования.

Напомним: