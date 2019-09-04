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Экс-гендиректор "Укроборонпрома" вывел "Укрспецэкспорт" из-под контроля концерна – СМИ

Среда, 4 сентября 2019, 20:18
Экс-гендиректор Укроборонпрома вывел Укрспецэкспорт из-под контроля концерна – СМИ

Источник: Bihus.Info 

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин утвердил новый устав ГК "Укрспецэкспорт", согласно которому лишил "Укроборонпром" контроля над компанией.

Детали: 19 августа Букин утвердил новую редакцию устава одного из крупнейших предприятий концерна – ГК "Укрспецэкспорт".

Согласно новой редакции, директор "Укрспецэкспорта" может назначать сотрудников (кроме своих заместителей), устанавливать уровень зарплат, планировать штатное расписание. Все это – без согласования с "Укроборонпромом".

Также концерн потерял возможность по результатам проверок привлечь сотрудников "Укрспецэкспорта" к ответственности. 

Журналисты утверждают, что поправки в устав, которые утвердил Букин, максимально расширяют полномочия руководства "Укрспецэкспорта" и лишают "Укроборонпром" функции регулятора этой компании.

Что было раньше: 30 августа президент Владимир Зеленский освободил Букина от должности гендиректора концерна. Новым главой назначил экс-министра экономического развития, председателя наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айвара Абромавичюса

Для справки: Павел Букин руководил "Укрспецэкспортом" в 2015-2018 годах. В эти годы предприятие по завышенной в разы цене закупало российские детали для военной техники. 

Нынешний гендиректор "Укрспецэкспорта" – экс-заместитель Букина Сергей Проскуркин.

Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • Так, "Укроборонпром" закупил российские детали для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14,38 млн грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 миллиона. 80% аванса разделили между собой участники схемы. Как свидетельствует их переписка, 30 тысяч долларов получил Олег Гладковський, 10 тысяч – Павел Букин.

Знать больше: Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1 

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

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Темы: Укроборонпром
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