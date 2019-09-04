Экс-гендиректор "Укроборонпрома" вывел "Укрспецэкспорт" из-под контроля концерна – СМИ

Источник: Bihus.Info

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин утвердил новый устав ГК "Укрспецэкспорт", согласно которому лишил "Укроборонпром" контроля над компанией.

Детали: 19 августа Букин утвердил новую редакцию устава одного из крупнейших предприятий концерна – ГК "Укрспецэкспорт".

Согласно новой редакции, директор "Укрспецэкспорта" может назначать сотрудников (кроме своих заместителей), устанавливать уровень зарплат, планировать штатное расписание. Все это – без согласования с "Укроборонпромом".

Также концерн потерял возможность по результатам проверок привлечь сотрудников "Укрспецэкспорта" к ответственности.

Журналисты утверждают, что поправки в устав, которые утвердил Букин, максимально расширяют полномочия руководства "Укрспецэкспорта" и лишают "Укроборонпром" функции регулятора этой компании.

Что было раньше: 30 августа президент Владимир Зеленский освободил Букина от должности гендиректора концерна. Новым главой назначил экс-министра экономического развития, председателя наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айвара Абромавичюса.

Для справки: Павел Букин руководил "Укрспецэкспортом" в 2015-2018 годах. В эти годы предприятие по завышенной в пять раз цене закупало российские детали для военной техники.

Нынешний гендиректор "Укрспецэкспорта" – экс-заместитель Букина Сергей Проскуркин.

Напомним:

25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.

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