Окружение Порошенко курирует хищение оборонки – СМИ

Сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Об этом говорится в расследовании "Bihus.info".

По информации журналистов, Гладковський-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.

При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Саму схему расследователи уже описывали полтора года назад.

Они утверждают, что осенью 2018 получили анонимное письмо с архивом переписки фигурантов аферы. Проверка журналистов показала, что приведенные в переписках факты соответствуют установленным ранее. Поэтому отправленный архив, скорее всего, является аутентичным.

Бизнесом на государственных закупках, кроме уже упомянутого Игоря Гладковского, занимался также его друг Виталий Жуков, который "оформляет документы, заносит откаты". Он работал в "Укроборонпроме", откуда уволился в 2014 году, перейдя в частный сектор.

Третий организатор схемы – Андрей Рогоза. Его авторы расследования называют "специалистом по контрабанде", утверждая, что мужчина "еще до рождения трио с Жуковым и Гладковским, зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах".

Слева направо: Рогоза, Жуков, Гладковський

Как свидетельствует обнародованные переписки, Гладковський-младший занимался решением вопросов высокого уровня, согласовывая договоры, в частности, через своего отца. Гладковський-старший, кроме должности в СНБО, также имеет бизнес-отношения с президентом Петром Порошенко.

Жуков и Рогоза занимались так называемой "текущей черной работой" – непосредственной организацией поставок, договоренностей с поставщиками и переводом денег.

В общении с руководителями госпредприятий и поставщиками предприниматели прямо говорят о контрабанде из России и обсуждают перечисление денег.

Между собой мужчины договаривались, например, о том, какие вопросы Гладкоскому-младшему нужно решить через своего отца или через руководителей заводов.

ОВ - Олег Владимирович Гладковський, заместитель секретаря СНБО

Говорится в переписке и о суммах доходов.

В общем журналисты установили минимум 250 миллионов гривен, заработанных через 3 основные фирмы-прокладки. Такой фирмой выступала даже "Кузня на Рыбацком", которая тогда принадлежала Порошенко.

В то же время, в переписках Рогоза вспоминает 500 миллионов, поэтому расследователи предполагают, что настоящий заработок от схемы был значительно больше.

Документы из заводов свидетельствуют, что некоторые детали, поставленные фирмами Гладковского-Жукова-Рогозы, были плохого качества и не соответствовали требованиям.

Кроме того, в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы.

Обсуждение закупки украинских деталей, которые должны были быть утилизированы

Деньги мужчины отмывали и переводили в наличные через конвертационные центры. В переписках они обсуждали проценты, которые получали такие центры, и суммы, которые передавали буквально в пакетах.

Государственные заводы, которые закупали контрабандные запчасти, имитировали проведение честного конкурса, рассматривая в качестве участников только компании-прокладки Гладковского-Жукова-Рогозы.

Журналисты анонсировали еще две части расследования, которое касается хищения оборонной сферы.

Читайте также: Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Напомним: