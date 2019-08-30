Гендиректором "Укроборонпрома" стал Абромавичюс

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Пятница, 30 августа 2019, 21:25

Источник: указ №641/2019 

Генеральным директором государственного концерна "Укрооборонпром" стал экс-министр экономического развития, председатель наблюдательного совета коцерна Айварас Абромавичюс. 

Детали: 30 августа президент Владимир Зеленский освободил Павла Букина от должности гендиректора "Укроборонпрома" и назначил на нее Абромавичюса.

Предыстория: 

  • В 2014 году Абромавичюса лично пригласил в команду президент Петр Порошенко. Также предоставил ему украинское гражданство и предложил выдвинуть на должность министра экономического развития и торговли. 
  • В феврале 2016 года министр экономики Абромавичюс заявил об отставке, пояснив, что не хочет, чтобы на него давили отдельные политики.
  • По словам министра, Кононенко пытался против воли Абромавичюса назначить заместителем Андрея Пасишника. В СМИ попали скриншоты переписки Абромавичюса и Пасишника
  • В 2019 году Абромавичус работал в команде Зеленского советником и экспертом. 
  • Зеленский на должности президента сменил состав наблюдательного совета "Укроборонпрома", назначив в него 12 июня Абромавичуса. 
  • 11 июля экс-министр экономического развития возглавил набсовет госконцерна и стал руководителем тендерного комитета по проведению международного аудита.

Знать больше: Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. часть 1 

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. часть 2 

Абромавичус назвал топ-3 проблем "Укроборонпрома" 

Украинская правда

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Темы: Укроборонпром Зеленский указы


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