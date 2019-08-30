Гендиректором "Укроборонпрома" стал Абромавичюс
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Пятница, 30 августа 2019, 21:25
Источник: указ №641/2019
Генеральным директором государственного концерна "Укрооборонпром" стал экс-министр экономического развития, председатель наблюдательного совета коцерна Айварас Абромавичюс.
Детали: 30 августа президент Владимир Зеленский освободил Павла Букина от должности гендиректора "Укроборонпрома" и назначил на нее Абромавичюса.
Предыстория:
- В 2014 году Абромавичюса лично пригласил в команду президент Петр Порошенко. Также предоставил ему украинское гражданство и предложил выдвинуть на должность министра экономического развития и торговли.
- В феврале 2016 года министр экономики Абромавичюс заявил об отставке, пояснив, что не хочет, чтобы на него давили отдельные политики.
- По словам министра, Кононенко пытался против воли Абромавичюса назначить заместителем Андрея Пасишника. В СМИ попали скриншоты переписки Абромавичюса и Пасишника.
- В 2019 году Абромавичус работал в команде Зеленского советником и экспертом.
- Зеленский на должности президента сменил состав наблюдательного совета "Укроборонпрома", назначив в него 12 июня Абромавичуса.
- 11 июля экс-министр экономического развития возглавил набсовет госконцерна и стал руководителем тендерного комитета по проведению международного аудита.
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Украинская правда
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