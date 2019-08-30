Гендиректором "Укроборонпрома" стал Абромавичюс

Источник: указ №641/2019

Генеральным директором государственного концерна "Укрооборонпром" стал экс-министр экономического развития, председатель наблюдательного совета коцерна Айварас Абромавичюс.

Детали: 30 августа президент Владимир Зеленский освободил Павла Букина от должности гендиректора "Укроборонпрома" и назначил на нее Абромавичюса.

Предыстория:

В 2014 году Абромавичюса лично пригласил в команду президент Петр Порошенко. Также предоставил ему украинское гражданство и предложил выдвинуть на должность министра экономического развития и торговли.

В феврале 2016 года министр экономики Абромавичюс заявил об отставке, пояснив, что не хочет, чтобы на него давили отдельные политики.

По словам министра, Кононенко пытался против воли Абромавичюса назначить заместителем Андрея Пасишника. В СМИ попали скриншоты переписки Абромавичюса и Пасишника.

В 2019 году Абромавичус работал в команде Зеленского советником и экспертом.

Зеленский на должности президента сменил состав наблюдательного совета "Укроборонпрома", назначив в него 12 июня Абромавичуса.

11 июля экс-министр экономического развития возглавил набсовет госконцерна и стал руководителем тендерного комитета по проведению международного аудита.

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