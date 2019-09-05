Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

Источник: Полк "Азов".

4 сентября от пули снайпера погиб 26-летний боец ​​полка "Азов" Эдуард Шахов.

Детали: На Светлодарской дуге боец ​​по кличке "Шах" получил ранение, несовместимое с жизнью. Родом погибший из Херсонской области, учился в сейчас оккупированном Донецке.

От пули снайпера погиб украинский военный Эдуард Шахов.

В "Азове" Эдуард служил с лета 2015 года в третьей роте второго батальона в звании младшего сержанта. В своем подразделении он был командиром отделения, также занимал должность парамедика.

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