Стало известно имя погибшего на Донбассе военного
Четверг, 5 сентября 2019, 11:24
Источник: Полк "Азов".
4 сентября от пули снайпера погиб 26-летний боец полка "Азов" Эдуард Шахов.
Детали: На Светлодарской дуге боец по кличке "Шах" получил ранение, несовместимое с жизнью. Родом погибший из Херсонской области, учился в сейчас оккупированном Донецке.
В "Азове" Эдуард служил с лета 2015 года в третьей роте второго батальона в звании младшего сержанта. В своем подразделении он был командиром отделения, также занимал должность парамедика.
Напоминаем:
- 4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военнослужащий погиб.