В США прокомментировали освобождение Цемаха

Американский сенатор Крис Мерфи, который находится с визитом в Украине, надеется, что ожидаемое взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией позволит несколько снять напряжение в отношениях между странами и освободить в будущем еще больше людей.

Об этом он сказал на брифинге в четверг у здания Офиса президента Украины, отвечая на вопросы журналистов об освобождении фигуранта дела о рейсе MH17 Владимира Цемаха.

"Как правило, мы не комментируем решения судов, но мы надеемся, что после консультаций президента Зеленского с Владимиром Путиным будет уменьшено напряжение в отношениях, и надеемся, что в будущем еще большее количество украинских заложников и пленных, содержащихся в России, будут освобождены", - цитирует Мерфи "Интерфакс-Украина".

Сенатор считает, что взаимное освобождение удерживаемых лиц будет важным сигналом, что отношения между Украиной и Россией "могут быть разными".

"Еще останутся серьезные вопросы "жизни и смерти", но освобождение заложников будет важным серьезным шагом", - отметил он.

Напомним: