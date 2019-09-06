В США прокомментировали освобождение Цемаха

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Пятница, 6 сентября 2019, 00:55

Американский сенатор Крис Мерфи, который находится с визитом в Украине, надеется, что ожидаемое взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией позволит несколько снять напряжение в отношениях между странами и освободить в будущем еще больше людей.

Об этом он сказал на брифинге в четверг у здания Офиса президента Украины, отвечая на вопросы журналистов об освобождении фигуранта дела о рейсе MH17 Владимира Цемаха.

"Как правило, мы не комментируем решения судов, но мы надеемся, что после консультаций президента Зеленского с Владимиром Путиным будет уменьшено напряжение в отношениях, и надеемся, что в будущем еще большее количество украинских заложников и пленных, содержащихся в России, будут освобождены", - цитирует Мерфи "Интерфакс-Украина".

Сенатор считает, что взаимное освобождение удерживаемых лиц будет важным сигналом, что отношения между Украиной и Россией "могут быть разными".

"Еще останутся серьезные вопросы "жизни и смерти", но освобождение заложников будет важным серьезным шагом", - отметил он.

Напомним:

  • 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха, который является свидетелем по делу катастрофы малайзийского рейса MH17 на Донбассе.
  • Позже российские СМИ сообщили, что Цемах находится в списках на обмен между Россией и Украиной.

Украинская правда

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Темы: США пленные


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