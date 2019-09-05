Цемах включен в список на обмен – росСМИ

3277 просмотров
Четверг, 5 сентября 2019, 22:12

Источник: interfax.ru

Свидетель по делу катастрофы малайзийского рейса MH17 на Донбассе Владимир Цемах находится в списках на обмен между Россией и Украиной.

Детали: Российское агентство цитирует "информированного источник", по словам которого Цемах "включен в обменные списки".

Что было ранее: 

5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

В Генпрокуратуре сообщили, что Цемах обязан не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, однако проблема в том, что боевик проживал на временно оккупированной территории.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения Цемаха. Однако при этом отметил, что последние сообщения из Киева "вызывают много вопросов".

Представители "Национального корпуса" устроили акцию протеста под Соломенским апелляционным судом в Киеве из-за освобождения Цемаха из-под стражи.

Узнать больше: Цемаха отпустили. Реакция соцсетей

Дело Цемаха и обмен пленными. Когда украинцы смогут вернуться домой

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: пленные


powered by lun.ua
Материалы по теме
Нидерландские следователи боятся, что не смогут допросить свидетеля по делу MH17 Цемаха 5 сентября 2019, 15:26
Цимаха отпустили. Реакция соцсетей 5 сентября 2019, 14:45
Медведчук прилетел во Владивосток и покритиковал Зеленского 5 сентября 2019, 12:35
Все новости
Главные новости
Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус взялся за Букина
Кузьмина, скрывавшегося 5 лет от власти, сняли с розыска
Нидерландские следователи боятся, что не смогут допросить свидетеля по делу MH17 Цемаха
Гонтарева записала видео из госпиталя в Лондоне
Все новости
здоровье

26 способов улучшить свою иммунную систему дома

Фото

Лучшие фотографии фотоконкурса Dronestagram

Культура

Как представители древних племен сохраняют уникальные традиции

Поиск по сайту
Архив
Весь архів