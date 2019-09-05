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Цемах включен в список на обмен – росСМИ

Четверг, 5 сентября 2019, 22:12

Источник: interfax.ru

Свидетель по делу катастрофы малайзийского рейса MH17 на Донбассе Владимир Цемах находится в списках на обмен между Россией и Украиной.

Детали: Российское агентство цитирует "информированного источник", по словам которого Цемах "включен в обменные списки".

Что было ранее: 

5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

В Генпрокуратуре сообщили, что Цемах обязан не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, однако проблема в том, что боевик проживал на временно оккупированной территории.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения Цемаха. Однако при этом отметил, что последние сообщения из Киева "вызывают много вопросов".

Представители "Национального корпуса" устроили акцию протеста под Соломенским апелляционным судом в Киеве из-за освобождения Цемаха из-под стражи.

Узнать больше: Цемаха отпустили. Реакция соцсетей

Дело Цемаха и обмен пленными. Когда украинцы смогут вернуться домой

Темы: пленные
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