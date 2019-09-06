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Гражданская жена нардепа из фракции Медведчука имеет бизнес в России - "Схемы"

Пятница, 6 сентября 2019, 05:47

Источник: расследование программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый")

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак не упомянул в декларации свою гражданскую жену Наталью Лавренюк, которая имеет общий нефтяной бизнес в России с супругами Оксаной Марченко и Виктором Медведчуком, а также многочисленное имущество в Украине.

Детали: Наталья Лавренюк - уроженка Львова, владеет 25% акций в компании "НЗНП Трейд", которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийске, а жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко контролирует в этой компании 61%.

Это - доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет украинская телеведущая через фирму TUMILLON INVESTMENTS LTD.

В Украине, по данным журналистов "Схем", Наталья Лавренюк является владелицей убыточного частного предприятия "Лилия", 12-ти квартир в Киеве и Львове, десятка земельных участков в Киевской области.

За последние 14 лет официально она заработала около 5 миллионов гривен, что никак не объясняет такое количество недвижимого имущества, отмечается в расследовании.

 
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По данным "Схем", с 2006 года Наталья Лавренюк - постоянная спутница нардепа Тараса Козака в зарубежных командировках. Вместе они совершили более 100 перелетов. Имеют общего ребенка.

Однако ни ребенка, ни самой Лавренюк, ни оформленного на нее имущества в Украине и России депутат в декларацию не внес. Такие действия уже подпадают под конкретную статью Уголовного кодекса Украины.

Дословно, юристы: "Сокрытие сведений о лице, с которым декларант находится в фактических брачных отношениях, и недекларирование оформленного на нее имущества и бизнеса - это преступление".

Добавим: Журналистам "Схем" не удалось получить комментарий от Натальи Лавренюк о бизнес-партнерстве с семьей Виктора Медведчука. На сообщения в мессенджерах и звонки она не отвечает.

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Жена Медведчука усилилась в нефтебизнесе в России и изменила партнера

Украинская правда

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Темы: РосcиябизнесВерховная РадаМедведчук
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