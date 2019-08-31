Есть вопросы к партии Медведчука: Зеленский анонсировал "громкую историю, которая плохо закончится"

Источник: интервью Зеленского канала "1+1", программа "100 дней президента Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" относительно партии "Оппозиционная платформа за жизнь", одним из лидеров которой является кум Путина Виктор Медведчук.

Детали: Комментируя вопрос о своей "антироссийской риторике и действиях", Зеленский заявил, что не боится потерять поддержку "в определенных регионах".

"Я ничего не боюсь, меня не интересует политический рейтинг. Меня это больше не интересует. Не интересовало и во время избирательной кампании в ВР. Я спокойно к этому отношусь, потому что понимаю, что у меня будут ошибки. Они не пророссийские или антироссийские. Я в своих словах говорю только об Украине", - заявил он.

"Другие страны? Меня это совсем не интересует. Мне главное, чтобы они не поддерживали боевиков, чтобы их солдаты, военные, не были на территории Донбасса, и чтобы мы прекратили войну".

Прямая речь: "Так кто пользуется (пророссийской) терминологией, чтобы повысить себе баллы? ... Партия господина Медведчука ... Там еще есть большие вопросы, его ли это партия. Или это временное объединение. И кто они такие... Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов. У нас есть ответы, объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится".