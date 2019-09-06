Беларусь могла бы принять Олимпиаду с Украиной или Россией – Лукашенко

371 просмотр
Пятница, 6 сентября 2019, 14:25

Источник: государственное информагентство Беларуси Белта

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна могла бы совместно с Украиной или Россией провести Олимпийские игры.

Прямая речь: "Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами (большими странами), но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести".

Детали: Лукашенко отметил, что Беларусь уже проводила масштабные спортивные форумы, в стране готовы объекты под Олимпийские игры, а те, которых не хватает, есть на территории России и Украины.

Почему это важно: Правозащитники неоднократно отмечали, что Беларусь, которая стремится закрепиться на европейской карте, проводит спортивные мероприятия, остается последней страной в Европе, где сохраняется смертная казнь.

Что произошло ранее: В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поставил Министерству молодежи и спорта и Национальному олимпийскому комитету задачу разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпиады.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Беларусь Олимпиада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Беларусь усиливает охрану границы с Украиной: оружие "гуляет" 5 сентября 2019, 08:28
С военной помощью Украине США определятся вскоре – Болтон 30 августа 2019, 10:51
Импорт картофеля из Беларуси сбил цены в Украине 27 августа 2019, 02:16
Все новости
Главные новости
Суд назначил Сытнику штраф за отдых в Ровенской области
В Киеве в троллейбусе устроили стрельбу: двое раненых
Родственники премьера задолжали 21 тысячу за коммунальные услуги
"Разбойнику", которого ругал Зеленский, сообщили о подозрении в хулиганстве
Все новости
психология

22 иллюстрации, которые заставят по-другому взглянуть на мир

здоровье

26 способов улучшить свою иммунную систему дома

исследование

Почему собаки ведут себя по-разному

Поиск по сайту
Архив
Весь архів