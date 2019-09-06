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Беларусь могла бы принять Олимпиаду с Украиной или Россией – Лукашенко

Пятница, 6 сентября 2019, 14:25

Источник: государственное информагентство Беларуси Белта

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна могла бы совместно с Украиной или Россией провести Олимпийские игры.

Прямая речь: "Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами (большими странами), но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести".

Детали: Лукашенко отметил, что Беларусь уже проводила масштабные спортивные форумы, в стране готовы объекты под Олимпийские игры, а те, которых не хватает, есть на территории России и Украины.

Почему это важно: Правозащитники неоднократно отмечали, что Беларусь, которая стремится закрепиться на европейской карте, проводит спортивные мероприятия, остается последней страной в Европе, где сохраняется смертная казнь.

Что произошло ранее: В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поставил Министерству молодежи и спорта и Национальному олимпийскому комитету задачу разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпиады.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьОлимпиада
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