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Пари с Зеленским: Филатов показал мост, на который спорил и сказал, когда уйдет с должности

Суббота, 7 сентября 2019, 11:06
Пари с Зеленским: Филатов показал мост, на который спорил и сказал, когда уйдет с должности

Источник: Facebook мэра Днепра Бориса Филатова, канал "34"

Мэр Днепра Борис Филатов продемонстрировал новый мост, о котором он заключил пари с президентом Владимиром Зеленским и готов уйти с должности, когда в городе откроется новый аэропорт.

Прямая речь: "Доброе утро, Днепр, когда вы увидите это видео, мост уже будет открыт", - заявил Филатов в видео, которое обнародовал утром 7 сентября.

"Кто выиграл этот спор? Только Днепр. Держался ли я за свое кресло? Никогда. Я готов хоть завтра с ним расстаться, например, за аэропорт. Потому что Днепр хочет летать, а ему обрезали крылья", - заявил мэр.

"Ровно в тот день, когда в Днепре будет открыт новый аэропорт, я готов написать заявление", - добавил Филатов. 

Движение по мосту, по сообщению местных СМИ, разрешили около 6 утра в субботу: на переправе убрали ограждения для проезда легкового, грузового и общественного транспорта.\

Что было раньше: В июле во время визита президента Украины в Днепр Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов договорились, что мэр уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября.

Центральный (или Новый) мост, соединяющий правый и левый берег Днепра, был открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт начали в 2017 году.

9 августа правоохранители с экспертами осмотрели мост и взяли образцы бетона для судебной строительно-технической и товароведческой экспертизы.

Прокуратура Днепропетровской области начала проверку фактов возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днепре производства в рамках уголовного производства по ст. 191 УК.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийДнепрФилатов
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