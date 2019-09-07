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Из "Борисполя" и "Внуково" вылетели самолеты с удерживаемыми лицами

Суббота, 7 сентября 2019, 12:25
Из Борисполя и Внуково вылетели самолеты с удерживаемыми лицами

Самолеты с подлежащими обмену лицами вылетели из Москвы и Киева.

Источник: Интерфакс-Украина, страница Кирилла Тимошенко в Facebook

Как пишет «Интерфакс-Украина», самолет специального летного отряда "Россия" с подлежащими обмену гражданами РФ вылетел из Киева в Москву.

Прямая речь источника: Только что из Борисполя вылетел российский борт с передаваемыми российской стороне гражданами.

Детали: Одновременно из Москвы, по словам собеседника агентства, вылетает украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения.

Заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что он и помощник президента Андрей Ермак вылетают из московского аэропорта «Внуково» с украинскими политзаключенными.

В то же время, адвокат ряда граждан РФ, которые удерживались в Украине, Валентин Рыбин написал, что самолет с россиянами улетает без Руслана Гаджиева, который значится в списках на обмен.

Собеседник УП в окружении президента Владимира Зеленского сообщил, что освобожденных украинцев будут встречать в аэропорту «Борисполь», встречи на Банковой не будет.

Прямая речь собеседника УП: Мы никого в ОПУ тянуть не будем. Их всех заждались дома.

По данным УП, украинских политзаключенных сразу по прилету повезут в больницу «Феофания».

Что было ранее: В субботу утром адвокаты военнопленных украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин подтвердили, что автобусы с украинскими моряками отправились из СИЗО "Лефортово" в пункт обмена.

Позже российский спецборт «Ту-204-300» под номером RSD092 приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве.

Украинская правда
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