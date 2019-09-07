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"Прощай, немытая Московия": освобожденные политзаключенные рассказали о планах

Суббота, 7 сентября 2019, 17:52
Александр Кольченко
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко после возвращения из российского заключения собирается вернуться к журналистике, а Александр Кольченко хочет продолжить учебу.

Источник: комментарии освобожденных политзаключенных по прибытии в аэропорт "Борисполь", Радио Свобода, Укринформ, Громадське

Сущенко: Конечно, я никуда не уходил от нее (журналистики - ред.). Вернусь в родное агентство "Укринформ".

Сущенко заявил, что хочет "пообщаться с коллегами, обняться с друзьями, поехать на могилу к отцу", который умер в начале марта 2018 года, когда его сын находился под арестом в России.

Другой освобожденный украинец Александр Кольченко после пяти лет в тюрьме выразил желание продолжить обучение в Таврическом национальном университете.

Кольченко: [Буду учиться] по той же специальности - туризм. [Буду] агентом по организации туризма.

В ответ на вопрос, собирается ли он возвращаться в аннексированный Россией Крыма, он заявил: "Когда [президента России Владимира] Путина свергнут - обязательно".

Кольченко рассказал, что привез в Украину почти 20 кг листовок, которые к нему поступили в российскую колонию. О своем физическом состоянии он сказал, что "все хорошо".

Освобожденный украинец Павел Гриб рассказал, что не хочет вспоминать то, что с ним произошло за эти более чем два года.

Гриб: Меня не было более двух лет. Что могу сказать? Очень хорошо, что вернулся, и прощай, немытая Московия. Пока не хочу загадывать, но хотелось бы проехаться, со всеми заключенными поговорить, потом может домой.

Парень также отметил, что вернулся домой «с патриотическими чувствами». На вопрос о здоровье он отметил, что чувствует себя «нормально».

Владимир Балух рассказал, что всего во время пребывания в заключении его поддерживали письма.

Балух: Больше всего меня поддерживали письма от людей. Когда на грани и получаешь письма, ты их всегда ждешь и каждую минуту используешь, чтобы ответить, и этим живешь.

Балух также прокомментировал украинский флаг, который висел над его домом в Крыму после аннексии и из-за которого он перед задержанием получал угрозы. На вопрос о том, поступил бы он так же или нет, если бы можно было вернуть время назад, Балух сказал: "Однозначно, даже без вариантов".

Что было ранее: В субботу состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате "35 на 35". Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

Украинская правда
Темы: политзаключенныепленные
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