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ЕС: наконец Сенцов, моряки и другие украинцы вернулись домой

Суббота, 7 сентября 2019, 20:01

Европейский союз надеется, что Украина и РФ используют сегодняшний обмен как импульс для урегулирования ситуации на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Федерики Могерини.

Сегодня состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Это означает, что, наконец, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров, 24 захваченных украинских моряка и другие, к освобождению которых Европейский союз призывал столько раз, свободны и вернулись в свою страну", - говорится в сообщении.

Могерини отметила, что освобождение украинцев является свидетельством работы и решимости тех, в том числе гражданского общества, активистов и юристов, кто неустанно трудился для достижения этого результата.

Что было ранее: В субботу состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате «35 на 35». Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

Украинская правда

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