Зеленский снова поговорил с Путиным - об обмене, нормандской встрече и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате".

Источник: Офис президента Украины в Facebook, пресс-служба Кремля

Детали: По сообщению ОПУ, стороны подчеркнули, что "довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога".

Также во время разговора речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе, отметили в Офисе президента.

У Путина в свою очередь отметили, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

В пресс-службе Кремля подчеркнули, что освобождение и передача удерживавшихся лиц имеет "большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений".

"Подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня (на Донбассе - ред.), а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон", - отмечается в сообщении.

Также Путин отметил необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы к саммиту "«нормандской четверки", "чтобы очередная встреча ... была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского «комплекса мер».

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Напомним,