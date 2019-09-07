Зеленский снова поговорил с Путиным - об обмене, нормандской встрече и Донбассе

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Суббота, 7 сентября 2019, 23:24

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате".

Источник: Офис президента Украины в Facebook, пресс-служба Кремля 

Детали: По сообщению ОПУ, стороны подчеркнули, что "довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога".

Также во время разговора речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе, отметили в Офисе президента.

У Путина в свою очередь отметили, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. 

В пресс-службе Кремля подчеркнули, что освобождение и передача удерживавшихся лиц имеет "большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений". 

"Подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня (на Донбассе - ред.), а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон", - отмечается в сообщении.

Также Путин отметил необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы к саммиту "«нормандской четверки", "чтобы очередная встреча ... была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского «комплекса мер».

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 Напомним, 

  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате «35 на 35». Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.
  • В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Путин пленные Минские соглашения Донбасс


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